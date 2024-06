Grávida, Virginia Fonseca mostra o rosto do filho no ultrassom

A influenciadora Virginia Fonseca faz a alegria dos fãs ao mostrar o rosto do filho caçula, José Leonardo, em vídeo do ultrassom

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou seus seguidores na noite desta segunda-feira, 17, ao mostrar um novo vídeo do seu exame de ultrassom. Desta vez, ela revelou como é o rostinho do bebê José Leonardo, que nascerá nos próximos meses.

A estrela registrou quando o médico exibia o rosto do bebê na tela do exame e os familiares questionavam se ele será parecido com Maria Flor ou Maria Alice, que são as filhas mais velhas de Virginia e Zé Felipe.

“José Leonardo para vocês, gente!! Fica aí a dúvida, vai parecer Maria Alice ou Maria Flor?! Brincadeiras a parte, só desejamos que venha muita saúde, que Deus abençoe", afirmou ela na legenda. Nos comentários, Zé Felipe escreveu: "Papai ama demais".

Tradição da família de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao responder uma pergunta de um fã sobre uma tradição de sua casa. Ela mostrou que ensinou suas filhas a pedirem benção para os pais na rotina diária.

Então, um fã questionou o motivo para as meninas pedirem a benção no meio da tarde. “Por que pede benção a elas essas horário?”, perguntou o seguidor. E ela respondeu que a tradição envolve qualquer saída de casa. “Porque elas vão sair de casa para ir para o hipismo”, disse ela.

Logo depois, ela explicou a tradição. “Aqui em casa não dorme sem pedir benção! Quando acorda, tem que pedir benção e quando vai sair de casa tem que pedir benção”, afirmou.