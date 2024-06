Camila Queiroz usa óculos de alto padrão em praia com Klebber Toledo; saiba valor

A atriz Camila Queiroz foi vista jogando vôlei na praia com o marido, Klebber Todelo, e Agatha Queiroz; artista usou óculos de grife brasileira

Camila Queiroz (30) aproveitou a manhã desta quarta-feira, 26, para jogar vôlei na praia. Acompanhada do marido, Klebber Toledo (38), e da amiga, Agatha Moreira (32), a atriz chamou atenção pelo look escolhido.

A artista esteve na Barra da Tijuca, uma praia no Rio de Janeiro, e foi fotografada por papparazi que passavam pelo local. Além da roupa, própria para praticar o esporte, ela escolheu um óculos de alto padrão para compor o look.

A CARAS Brasil apurou e descobriu que o acessório escolhido pela artista é da grife brasileira Colcci, empresa que fabrica e comercializa roupas e acessórios de alto padrão. Apesar de o modelo não estar disponível no site oficial da marca, ele pode ser encontrado por R$ 500.

Camila Queiroz e Agatha Moreira trabalharam juntas pela primeira vez na novela Verdades Secretas (Globo) —título que tornou a modelo conhecida nacionalmente. Na trama, elas interpretavam a dupla Angel e Giovanna, respectivamente.

Após o treino com a amiga, Moreira aproveitou as altas temperaturas do Rio de Janeiro para deitar um pouco na areia e renovar o bronzeado. O ator Rodrigo Simas (32), seu namorado, não foi visto junto ao trio de amigos.

Já Klebber Toledo aproveitou o momento para dar um mergulho no mar, e chamou atenção ao exibir o físico trincado. Atualmente, ele e a esposa podem ser vistos na nova temporada do reality Casamento às Cegas, da Netflix, que lançou sua quarta temporada neste mês.

Os dois se conheceram nos bastidores do programa Criança Esperança, em 2015, e, um ano depois, em 2016, fizeram parte do elenco da novela Êta Mundo Bom (Globo). Na trama, eles interpretavam Romeu e Mafalda, personagens que tiveram um envolvimento romântico ao longo da história.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CAMILA QUEIROZ NO INSTAGRAM: