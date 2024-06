Esposa de Junior impressiona ao mostrar presente que ganhou da sogra: ‘Ela fez’

Esposa de Junior Lima, Mônica Benini surpreende ao exibir presente especial que recebeu da sogra, Noely, em suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 26, a influenciadora digital Mônica Benini, esposa do cantor Junior Lima, surpreendeu seus seguidores ao exibir um presente especial que recebeu da sogra, a empresária Noely Lima. Em suas redes sociais, ela mostrou o item e revelou que foi feito pela própria mãe do cantor durante uma viagem.

Além de ser esposa de Xororó, ter criado os filhos, Sandy e Junior, e ter sido mentora de uma das maiores duplas nacionais, Noely também tem habilidades manuais. Ela fez uma bolsa de crochê como presente para sua nora. Através dos stories de seu perfil no Instagram, a influenciadora compartilhou cliques do presente especial.

“E a bolsa by sogrinha? Ela que fez manualmente. Dá para acreditar?”, Mônica exaltou o talento da sogra e contou que ficou surpresa com o mimo especial. Vale mencionar que ela compartilhou a foto da bolsa diretamente de uma viagem de férias com o marido. O casal está curtindo alguns dias de descanso longe dos holofotes no litoral.

Esposa de Junior impressiona ao mostrar presente que ganhou da sogra - Reprodução/Instagram

É bom lembrar que Junior Lima, que é extremamente reservado sobre sua vida pessoal, se casou com Mônica Benini em uma cerimônia discreta. O casal está junto há quase 10 anos e são pais de dois filhos: Otto, de 7 anos, e Lara, de 2 anos. Eles mantêm discrição sobre a identidade dos filhos e compartilham poucas fotos das crianças nas redes sociais.

Inclusive, recentemente a influenciadora surpreendeu ao compartilhar algumas fotos da caçula para refletir sobre o tempo: "Não é exagero dizer que o tempo voa. O tempo atropela. E acompanhar o crescer dos filhos materializa isso de uma forma palpável. A vida ganha outros contornos, o tempo outro valor", ela iniciou a declaração.

Junior Lima comemora o aniversário da mãe:

Junior Lima usou as redes sociais para comemorar o aniversário da sua mãe, Noely Lima, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 19. No feed do Instagram, o cantor publicou três fotos com a aniversariante, sendo duas de quando ele era criança, e a homenageou. "Aniversário de quem me ensinou a ser quem eu sou”, iniciou.

“Tanto como ser humano, quanto como artista. Meu aconchego. Te amo demais, mãezinha! Muito mais do que você imagina!", disse o artista na legenda da publicação, que contou com registros ao lado da mãe. Além da mensagem carinhosa de Junior, Noely também recebeu uma homenagem especial de sua filha mais velha, Sandy; confira.