Ex-esposa de Nahim relata sonho após a morte do cantor: 'Ele não queria ir'

Andreia Andrade, ex-esposa do cantor Nahim, contou ter acordado 'em paz' após detalhar grande sonho recente com o artista

Ex-esposa de Nahim, a empresária Andreia Andrade dividiu com o público um sonho recente que teve com o cantor, falecido há pouco mais de 10 dias. Através de suas redes sociais, a ex-participante do reality 'Power Couple Brasil', da Record TV, relatou como estava se sentindo após acordar.

"Eu tive um sonho tão gostoso. Eu sonhei com o Nahim, que eu tava aqui na garagem da minha casa e a gente tava conversando. Eu dava um abraço tão gostoso nele, segurava na mão dele e ele segurava na minha mão", iniciou Andreia, detalhando o sonho com o artista.

"Eu falava que ele precisava ir. Ele não queria ir e, na realidade, eu também não queria que ele fosse. Aí eu falei pra ele 'você precisa ir, chegou o seu momento e, de onde você estiver, você vai estar olhando pra mim'. E eu amanheci com uma paz… foi tão realizador. Eu sei agora que ele está bem e eu estou bem", completou ela.

Recentemente, a ex-esposa de Nahim contou como foi o último encontro com o famoso antes de sua partida. De acordo com a empresária, os dois, que estavam tentando reatar o casamento, jantaram juntos na noite do dia 12 de junho.

"Pude te chamar para um jantar e você comeu o que estava com vontade: arroz, parmegiana de frango, fritas e, de sobremesa, salada de frutas. Você estava tão feliz e radiante", escreveu Andreia Andrade.

O cantor Nahim foi encontrado sem vida na madrugada do dia 13 de junho, em sua casa, localizada em Taboão da Serra, São Paulo. O artista faleceu ao sofrer uma queda na escada da residência.

Ex-esposa de Nahim desabafa sobre amigos de cantor

Andrea Andrade (51), ex-esposa de Nahim (1952 - 2024), disse que tem tentado superar a dor do luto recebendo acolhimento de poucos amigos que faziam parte de sua vida e do cantor. Em exclusiva à CARAS Brasil, ela afirma que muitas pessoas surgiram no momento de despedida, mas algumas delas não eram tão próximas de Nahim.

"Não está sendo fácil desfazer de cada detalhe. É um momento muito doloroso. A sensação que a dor não vai passar", desabafa Andrea, que foi uma das primeiras pessoas que esteve na casa de Nahim na última quinta-feira, 13.

Ela conta que a dor tem sido inevitável e que cita o filho, Izaac, como uma das pessoas que têm sido fundamentais durante o processo do luto. Quanto aos amigos de Nahim, que apareceram no velório, ela garante que são poucos os verdadeiros; confira a entrevista completa com Andreia Andrade!