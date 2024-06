Iza revela reação da família ao saber da gravidez: "Sonho da família inteira"

À espera da primeira filha, Iza compartilhou a reação da família ao saber da gravidez e como foi o planejamento para dar a notícia; veja

Na manhã desta terça-feira, 25, Iza participou do 'Encontro com Patrícia Poeta' e contou como sua família reagiu ao saber da gravidez de sua primeira filha, Nala. Além de compartilhar vídeos do momento, a famosa revelou se já planejava a forma de dar essa notícia emocionante.

"Sempre quis saber como seria contar pras pessoas. Eu não planejei muito. Sabia que tinha que reunir todo mundo", disse ela, que aguarda a primogênita com o jogador de futebol Yuri Lima.

"Tinha gente que nem terminei de falar 'grávida' e tava chorando. Teve gente que congelou. É um sonho da minha família inteira, todo mundo me imaginou mãe. As minhas tias estavam assim: 'quando vem o nenénzinho da Bela?'", relatou.

Iza ainda contou que as pessoas ao seu redor têm sentido que a gravidez está passando rápido. "Só se for pra você", brincou ela. "Ao mesmo tempo [quero] curtir a gravidez mas querendo que nasça logo", confessou.

"Tudo vai fazer mais sentido quando ela chegar. Estou entrando no meu terceiro trimestre, meu pé tá inchando, me sentindo mais lenta, falta de ar. Não fazia ideia que isso acontecia. Não posso viajar no mesmo dia no show. A viagem cansa muito, subir e descer de avião cansa muito. Dormir tá engraçado agora. Tenho levantado mais vezes pra fazer xixi, ela acha que minha bexiga é um travesseiro", finalizou Iza, contando o que mudou em sua rotina desde o início da gestação.

A nossa musa @IzaReal conta como foi a reação da família e amigos ao anunciar a sua primeira gravidez. A mamãe da Nala tá um arraso, né? 😍👌 #Encontropic.twitter.com/JwvBbq4ma5 — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 25, 2024

Iza já sabe quando deve ser a data do parto da filha

Na manhã desta terça-feira, 25, a cantora Iza marcou presença no palco do 'Encontro com Patrícia Poeta' na Globo, e compartilhou sua ansiedade pela chegada da primeira filha, Nala, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Inclusive, ela revelou que a pequena já tem uma data prevista para o parto.

Com a agenda cheia de compromissos até o nascimento da herdeira, Iza contou que segue confirmadíssima nos palcos até setembro. Isso porque a pequena deve nascer neste mês: "Em outubro. Vamos ver que dia. Tá ali para 20 de outubro mais ou menos”, disse a artista, que detalhou como tem feito para driblar os desafios da gravidez.

“Estou começando a sentir falta de ar, meu pé está inchando, estou mais lenta. Minha memória foi embora. E eu não fazia ideia que isso acontecia. Minha rotina mudou muito", disse a dona dos hits ‘Dona de Mim’ e ‘Talismã’, que está diminuindo o ritmo aos poucos conforme a data do nascimento da primogênita vai se aproximando.