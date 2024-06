Filho de Claudia Raia encanta ao surgir brincando no parque: "Fofura"

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao postar um vídeo do filho, Luca, se divertindo em um parquinho

Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 25, ao dividir um momento de lazer do filho caçula, Luca, de 1 aninho, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o pequeno aparece usando um macacão estampado e de chinelo, enquanto curte o dia em um parquinho. Além de andar bastante pelo local, Luca também se divertiu ao andar em um carrinho.

Ao postar o registro, a mamãe coruja se derreteu. "Olha só quem aproveitou o dia no parque", escreveu a atriz, que também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari.

Os fãs amaram a postagem e rasgaram elogios. "Que amor", disse uma seguidora. "Esse chinelinho... eu não aguento", confessou outra. "Muito lindo", escreveu uma fã. "Que gracinha", falou mais uma. "Fofura", comentou uma admiradora.

No último domingo, 23, Luca explodiu o fofurômetro surgir com um com look de caipira. Usando peças em jeans e com estampa xadrez, o pequeno apareceu todo charmoso. "Mamãe num guenta esse neném caipira", disse Claudia.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia surge em clique raro ao lado do genro

Na última sexta-feira, 21, Claudia Raia usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu genro, Felipe Lati. O namorado de sua filha, Sophia Raia, completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial da sogra.

Nos Stories do Instagram, a atriz recordou um clique em que aparece com o genro quando estava grávida do filho caçula, Luca, que está com um aninho, e parabenizou o rapaz. "Niver do meu genrinho canceriano, lindo, amado do meu coração. Que os anjinhos te cubram de bençãos nessa novíssima jornada. Nós te amamos muito", escreveu ela. Felipe Lati estuda no Babson College, nos Estados Unidos, e tem aulas de empreendedorismo e gestão. Confira a publicação!