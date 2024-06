Grazie Schmitt impressiona ao mostrar o barrigão de 36 semanas

A atriz Grazie Schmitt chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar novas fotos exibindo seu barrigão de grávida

Grazie Schmitt chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir novas fotos de seu barrigão de grávida. Ela está à espera de seu terceiro bebê com o marido, o ator Paulo Leal, que será um menino.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a atriz aparece fazendo pose em frente ao espelho e choca com o tamanho de seu barrigão de 36 semanas e dois dias. Ela contou na postagem que fez os registros enquanto ia para a casa dos pais.

"Eu & ele. Rubrica: Grávida em repouso vai à casa dos pais almoçar e no caminho se diverte com o barrigôncio de 36 semanas e 2 dias", escreveu a artista, que também é mãe de Constance, de quatro anos, e de Chloé, de dois.

Os fãs encheram a publicação de elogios. "Que barrigão lindo", disse uma seguidora. "Está enorme", falou outra. "A mamãe mais linda e feliz", escreveu uma fã. "Que barrigão lindo. Já tá pertinho de nascer. Que venha com muita saúde", desejou mais uma.

Vale lembrar que Grazie e Paulo anunciaram a terceira gestação em janeiro. "Ahhhh que alegria!!! Estamos muito felizes em compartilhar que o terceiro está a caminho!! Uhuuuuuu!! Nossa família está crescendo! Deus é bom e certamente a sua bondade nos alcança todos os dias das nossas vidas!! Vamooooooo!!!! Ahh..e desta vez já sabemos se é menino ou menina… Quem adivinha?", contaram na legenda.

Confira:

Aniversário da filha mais velha

A atriz Graziella Schmitt encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos da festa de aniversário da filha mais velha, Constance, que completou quatro anos de vida. Para comemorar a data especial, a artista preparou uma festa luxuosa para a primogênita. A celebração teve como tema a personagem Minnie, da Disney, e contou com a presença dos familiares e amigos do casal.

O aniversário foi comemorado ao ar livre, e decorado com muitos balões coloridos e flores, além do bolo e doces personalizados. "Nossa princesa tá crescendo tão rápido… 4 aninhos já! Constance é um tesouro pra gente. Nós te amamos muito, filha! É uma alegria comemorarmos com pessoas tão queridas pra nós (tá faltando gente na foto!)", escreveu a artista na legenda da publicação. Confira!