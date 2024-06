Leidy Elin fala sobre exposição após BBB 24: 'Eu não sabia o que era internet'

Em entrevista à TV CARAS, a ex-BBB, Leidy Elin avalia sua trajetória após o reality e revela como lidou com as críticas

Depois que Leidy Elin (26) encerrou sua trajetória no BBB 24, a vida da trancista mudou radicalmente. Em entrevista à TV CARAS, a ex-BBB fala sobre exposição após deixar a casa mais vigiada do Brasil, além disso, ela revela que era uma pessoa pouco atuante nas redes sociais e declara: "Eu não sabia o que era internet".

Apesar do programa já ter chegado ao fim há mais de um mês, Leidy ainda tem sido alvo de críticas por sua participação. Durante conversa, ela confessa que ficou chocada ao sair do BBB 24 e receber tanta exposição e uma onda de comentários maldosos e racistas.

"Hoje eu vejo o que é internet, eu não sabia o que era, porque eu nunca fui uma menina da internet, blogueira. Eu não tinha nem mil seguidores, deveria ter uns 500, eu acho. Era minha família e meus amigos que me seguiam. Eu não sabia como era o mundo da internet, e quando eu saí [do BBB 24], fiquei um pouco chocada", afirma.

Leidy Elin ainda relembra sobre os ataques raciais que sofreu após sua participação no Big Brother Brasil: "Eu já sabia que as pessoas poderiam me interpretar de outra maneira [...] Todo mundo tem hater, isso eu já entrei sabendo que poderia ter aqui fora, mas dessa forma negativa e pesada, eu fiquei extremamente chocada".

"Você não gostar do meu jogo, tudo bem, agora, as pessoas estavam cometendo um crime, as pessoas se esquecem que racismo é crime. Eu fico pensando muito nisso. Eu fui entender o que estava acontecendo depois de uma semana. Eu começava a chorar, agora estou na terapia e bem melhor. Hoje estou melhor, mas foi muito pesado e agressivo", lamenta Leidy Elin.

QUER SER ATRIZ?

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Leidy Elin reforçou que não descarta a possibilidade de realizar algum projeto no audiovisual como atriz, mas sua prioridade mesmo é trabalhar com comunicação e ser apresentadora, pois gosta de entrevistar e pretende seguir por esse caminho.

"Já vieram alguns projetos, eu fui até fazer preparação e dinâmicas, pretendo, mas é ó que eu falo, são muitos caminhos, muitos meios. Tem essa coisa de ser apresentadora, eu acho que chama muito mais a minha atenção de apresentar, entrevistar de falar e de articular, sou uma pessoa muito articulada, gosto de conversar", confessa.

Porém, Leidy afirma que se surgir algum projeto no audiovisual, ela estará disponível: "E tem também atuação, os dois conversam muito, então, eu estou de portas abertas, pode ser como apresentadora, se eu seguir. Se aparecer algo como atriz de filme, série ou uma novela, vou me jogar também!", declara.

