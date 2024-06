Príncipe Harry é detonado por mãe de veterano por causa de prêmio

Príncipe Harry foi alvo de críticas da mãe do veterano Pat Tillman por ter sido escolhido para receber o prêmio com o nome do seu filho

O príncipe Harry foi alvo de críticas por ter sido escolhido para receber o prêmio Pat Tillman, da ESPN. A premiação leva o nome de um veterano que fazia parte do exército dos Estados Unidos e faleceu em um incidente. Com a nomeação do príncipe, a mãe do veterano, Mary Tillman, detonou a escolha.

Mary fez duras críticas para o anúncio de que o príncipe Harry será homenageado com o prêmio do seu filho. “Estou chocada com o motivo pelo qual eles selecionaram um indivíduo tão controverso e polêmico para receber o prêmio”, disse ela, segundo o site TMZ.

Além disso, ela disse que existem pessoas que são mais adequadas para receberem a homenagem e que não foi consultada sobre a escolha. Isso porque o prêmio é oferecido para pessoas que serviram aos outros como Tillman em sua vida.

Harry foi escolhido pela sua experiência no exército britânico em missões no Afeganistão e sua iniciativa com a criação dos Jogos Invictus, que são dedicados para os veteranos de guerra.

Família real deletou comunicado do príncipe Harry

A família real britânica tomou uma atitude radical e sem fazer alardes. A imprensa internacional descobriu que a equipe da realeza deletou um comunicado memorável e histórico do príncipe Harry sobre Meghan Markle. O comunicado estava disponível no site oficial da família, mas foi tirado do ar há pouco tempo.

A rara declaração era um pedido de Harry por respeito com sua então namorada, Meghan, e foi divulgado em 2016. Este foi a primeira vez que ele confirmou o namoro e repudiou o assédio ao redor dela pela mídia.

Segundo o site da revista People, o comunicado estava disponível no início de dezembro de 2023. Porém, por volta do dia 10 de dezembro de 2023, o link já não estava mais funcionando. Por enquanto, a realeza não se pronunciou sobre o motivo de remover o post do site.