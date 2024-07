Programa de João Silva será exibido de domingo na Band

Filho de Faustão, o apresentador João Silva entra em nova etapa na Band com a mudança de dia para a exibição do seu programa na TV

O apresentador João Silva, filho de Faustão, está uma nova fase em sua carreira na Band. Agora, o Programa do João será exibido nas noites de domingo a partir das 22h. O novo dia de exibição da atração estreia em agosto.

Em um comunicado à imprensa, a Band explicou o motivo da mudança. A emissora informou que o novo dia de exibição é uma estratégia do canal após João revelar o seu desejo de ir para a grade dominical. Além disso, a mudança terá um lado afetivo com o domingo e a audiência de João.

"Para a Band, essa conquista representa não apenas uma vitória em termos de programação, mas também um sucesso comercial. O Programa do João tem superado todas as expectativas e metas de desempenho, demonstrando um crescimento contínuo e sólido. A Band e João Silva estão felizes e certos do sucesso para esta nova fase e agradecem a todos os telespectadores, seguidores das redes sociais e parceiros comerciais que tornaram esse sucesso possível", informaram.

João Silva já falou sobre a comparação com Faustão

Filho de Faustão, João Silva já comentou sobre como lida com as comparações entre sua carreira e a trajetória do pai. "A comparação é uma honra, porque tenho orgulho de ser filho dele", começa João Silva, que afirma se sentir ainda mais grato após o transplante de coração de Faustão. "Isso uniu ainda mais a família e o que ficou foi o senso de gratidão a Deus por ter dado essa oportunidade de viver uma vida nova, com um coração novo, a mil por hora."

Ele ainda recorda que foi ao lado do pai que decidiu seguir o caminho da comunicação. "Eu era criança, estava em um shopping, em Orlando [nos Estados Unidos], com meu pai e muitas pessoas estavam pedindo para fazer fotos com ele. Foi a primeira vez que eu percebi o quanto meu pai era admirado. E eu pensei: quero isso também! Além disso, sempre assisti TV aberta e trabalhei na rádio do meu colégio", acrescenta ele.