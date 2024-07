Tapioca é melhor que pão? Especialista explica como tornar dieta saudável

Em entrevista à CARAS Brasil, o nutrólogo Gustavo Sá falou sobre os benefícios da tapioca e falou sobre as comparações com o pão

Alimento muito comum e preservado enquanto tradicional brasileiro, a tapioca tem ganhado cada vez mais destaque na dieta de algumas pessoas que buscam por uma alimentação saudável e, muitas vezes, sendo considerada uma alternativa ao pão. No entanto, ela é realmente melhor que o pão? Em entrevista à CARAS Brasil, o nutrólogo Gustavo Sá explicou os benefícios da escolha e o motivo do sucesso da nova tendência.

"A tapioca é um alimento saudável tanto quanto o pão. A principal diferença é que a tapioca é um alimento isento de glúten", diz ele, que completa desmistificando o produto, que no nordeste também é bastante conhecido como beiju: "Portanto, pessoas com doença celíaca ou que apresentam sensibilidade ao glúten se beneficiam do consumo da tapioca no lugar do pão".

O nutrólogo seguiu informando que a tapioca é, sim, uma opção saudável e por ser uma alimento versátil e com ausência de glúten, pode trazer mais benefícios. Ele indica que sua ingestão seja combinada com algum tipo de proteína.

"Como foi dito, o principal benefício da tapioca é a ausência do glúten. Além disso, a tapioca é um alimento versátil e pode ser usado tanto pura de preferência recheada com alguma proteína (ovo, frango, queijo, atum) ou como ingrediente de receitas como torta e crepioca", avalia o nutrólogo.

Em meio a questionamentos e a corrida para manter o corpo perfeito, Gustavo indica que, primeiramente, é importante fazer o acompanhamento com um especialista da área e buscar por um equilíbrio. "Uma dieta saudável precisa estar baseada na combinação de carboidratos, proteína, gordura, fibras, vitaminas, minerais e água. O ideal é manter uma alimentação diversificada e equilibrada, alternando as opções de alimentos disponíveis, e mantendo sempre um prato bem colorido", finaliza.