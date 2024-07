Quando se deve procurar um reumatologista? Especialista da área aponta

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Fabio Jennings também explica quais as funções de um reumatologista; entenda a seguir

Dores articulares, na coluna e até mesmo inchaços e vermelhidão são alguns sinais para que seja necessário buscar um reumatologista. No entanto, muitas pessoas não sabem o que o profissional faz ou em que momento se deve marcar uma consulta. Pensando nisso, a CARAS Brasil conversou com o médico Fabio Jennings, que esclareceu essas questões.

O reumatologista é o profissional especializado em diagnosticar e tratar as doenças das juntas, músculos, ligamentos, tendões e coluna vertebral —ou seja, o aparelho locomotor. "Sejam as inflamatórias, como as doenças degenerativas e lesões de sobrecarga do aparelho, até as doenças autoimunes que atingem as juntas e outros órgãos do corpo."

Jennings explica que os reumatologistas tratam doenças como artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus sistêmico, esclerodermia, vasculites, osteoporose, lombalgia, cervicalgia, fibromialgia, artrites infecciosas (por bactérias ou fungos) e as causadas por depósitos de cristais (como a gota).

"A reumatologia é a clínica do aparelho locomotor como todas as intersecções. E o reumatologista, por ser um clínico geral antes de ser um especialista, é habilitado a seguir o paciente em relação a todos órgãos e sistemas. Por isso, acaba se tornando um médico de família e controla outras condições como a hipertensão arterial, diabetes melitus, problemas gastrointestinais, lesões dermatológicas, etc."

QUANDO SE DEVE PROCURAR UM REUMATOLOGISTA?

Jennings diz que o reumatologista deve ser consultado em casos de queixas nas articulações ou coluna vertebral, quando não relacionadas a traumas, ou manifestações sistêmicas incomuns especialmente em jovens.

"Quando há, por exemplo, alterações no hemograma, distúrbios renais, sintomas neurológicos, tromboses e etc, o reumatologista deve ser consultado", afirma. "A queixa mais frequente que alerta para doenças reumáticas é a dor nas articulações."

"Essas dores podem atingir uma ou mais articulações e quando duram mais que um mês e se acompanham de inchaço, vermelhidão e limitação de movimento com sintomas gerais tipo perda de peso, fadiga, formigamentos, diarreia e lesões cutâneas, chamam mais atenção para uma doença reumática sistêmica."

Ele ressalta que a coluna, os músculos e tendões também devem ser um ponto de atenção. "A coluna vertebral é composta de várias articulações entre as vértebras e pode ser um local atingido por doenças inflamatórias autoimunes, como as espondiloartrites. Já os músculos e tendões fazem parte do aparelho locomotor e por isso, dor ou fraqueza crônicas nessas regiões levam a pensar em causa reumatológica."

O especialista ainda explica que o reumatologista, por sua visão generalizada, pode ser procurado quando o paciente quiser fazer uma avaliação de rotina, conhecida popularmente como checkup.

