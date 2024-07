Irmã de Adriana Bombom morreu enquanto se preparava para festa da sobrinha

Irmã gêmea de Adriana Bombom morreu no dia do aniversário da filha da atriz e se preparava para ir à festa da sobrinha; entenda

O que deveria ser uma noite de celebração na família de Adriana Bombom se transformou em tragédia com a morte de sua irmã gêmea, Andreia Soares. Na última quarta-feira, 3, enquanto a famosa comemorava o aniversário de uma de suas filhas, sua irmã deveria estar presente no evento, mas foi encontrada desacordada em sua casa em Niterói, no Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, Thalita Nobre, filha de Adriana Bombom com o cantor e compositor Dudu Nobre, compartilhou registros de sua festa de aniversário ao lado da irmã, Lily Nobre. As jovens estavam celebrando a data especial e aguardavam a presença da tia, Andreia, irmã gêmea da mãe, que sempre foi muito próxima delas.

Filhas de Adriana Bombom curtiram festa antes de saber da morte da tia - Reprodução/Instagram

Pouco antes de se dirigirem ao evento, as filhas de Andreia, Izabela e Juliana Von Blanckenhagen, confirmaram sua presença na festa e combinaram de buscar a mãe em casa. No entanto, segundo a assessoria da artista contou à revista Quem, elas encontraram Andreia inconsciente no banheiro enquanto se preparava para sair de casa.

"Ontem era aniversário da Thalita, filha da Bombom. Ela estava feliz porque as filhas da irmã ligaram dizendo que estavam a caminho da festa. Mas antes de chegar à festa, a Bombom recebeu outra ligação das sobrinhas, desesperadas, porque foram buscar a mãe para ir ao evento também e a encontraram morta no banheiro”, a assessoria informou.

“Tudo muito triste! Bombom está arrasada”, a equipe completou. Apesar de não saber a causa da morte, a assessoria também revelou que existem algumas suspeitas, que devem ser confirmadas com o resultado do laudo: "Ela parecia saudável, aparentemente foi uma parada cardíaca ou um derrame... Não temos um laudo ainda", disseram.

De acordo com site 'Splash', do UOL, Adriana tentou disfarçar o choque durante a celebração da herdeira e revelou a notícia apenas no fim da festa. Por isso, as meninas conseguiram aproveitar o evento. Em algumas imagens publicadas por fornecedores, a atriz aparece sorridente ao lado das meninas enquanto ainda estava escondendo o ocorrido.

Adriana Bombom lamenta a morte da irmã gêmea:

A apresentadora Adriana Bombom está de luto pela morte de sua irmã gêmea, Andréia, que partiu aos 50 anos de idade. Nesta quinta-feira, 4, a artista fez uma homenagem emocionante para a irmã em suas redes sociais ao falar pela primeira vez sobre a despedida. Bombom falou sobre a parceria delas ao longo de toda a vida e lamentou a partida.