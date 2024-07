Ex-BBB Alane Dias esclarece futuro na Globo após testes para novelas

Vem aí? A ex-BBB Alane Dias se pronunciou após suposta 'irritação' da TV Globo com 'especulações espalhadas' de ex-participantes do reality

Ex-participante do BBB 24, da Globo, a bailarina e atriz Alane Dias tem despertado curiosidade nos fãs com uma possível estreia nas telinhas. Recentemente, a ex-sister chegou a fazer testes para 'Garota do Momento' e 'Volta por Cima', próximas novelas da emissora.

Apesar do entusiasmo, Alane ainda não teve retorno sobre a possibilidade de escalação em algum folhetim. Em conversa com o site 'Hugo Gloss', a assessoria da ex-BBB garantiu que ela nunca pediu papel na emissora e também não recebeu propostas.

"A Globo não ofereceu até agora nenhum projeto para a atriz", informaram ao veículo. O pronunciamento aconteceu logo após o jornalista Gabriel Vaquer, do 'F5', revelar que a emissora carioca estaria 'irritada' com especulações espalhadas por equipes de ex-participantes do BBB.

A informação veio à tona depois que Davi Brito, campeão da edição, anunciou que teria planos para um projeto na casa. Segundo o colunista, a TV Globo não possui qualquer projeto artístico com ex-BBBs.

Vale lembrar que Alane Dias está bastante focada desde que saiu do confinamento. Recentemente, em entrevista ao 'PodDelas', ela explicou que decidiu participar do reality show com o objetivo de investir na carreira como atriz.

"Eu sempre me senti na necessidade de me reafirmar como atriz no programa, para as pessoas entenderem, quando eu saísse, que era algo que já existia há muito tempo na minha vida. Eu sempre pensei nesse preconceito que eu poderia receber. Eu entrei querendo negar, mas é inegável que eu entrei pensando no meu pós também", disse ela, na ocasião.

Ex-BBB Alane revela como conheceu seu novo affair

A ex-BBB Alane Dias está vivendo um affair! Há poucas semanas, ela começou a circular com o empresário e músico Lucas Silva, que é irmão do cantor Silva, e os dois fizeram uma rara aparição juntos na semana passada. Agora, a morena contou como eles se conheceram.

Alane disse que eles se conheceram por meio das redes sociais de amigos em comum e logo começaram a conversar. Inclusive, eles se conhecem desde antes da participação dela no Big Brother Brasil 24. Agora, eles estão se conhecendo melhor.

"Tava no Círio de Nazaré, em 2022, e muitos famosos vão para Belém. Nessa época, tirei foto com um famoso e ele repostou. O Lucas me viu na foto e começou a me seguir. Conversamos pela rede social. Quando me mudei para São Paulo, a gente se encontrou pela primeira vez e ficamos. Continuamos falando só pelas redes, porque ele mora no Espírito Santo", disse ela ao site Gshow.

E completou: "Como estou morando no Rio, conseguimos nos encontrar mais, conversar mais e nos conhecer melhor. Gosto muito dele, como amigo também, uma pessoa que tiro dúvidas [profissionais], até antes do programa, e ele continua sendo essa pessoa".