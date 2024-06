Ex-BBB Alane Dias expõe motivo de sua ausência em eventos: "Focada"

A ex-BBB Alane Dias tem focado em se desenvolver como atriz. Por isso, precisa escolher o que se encaixa na sua agenda de compromissos

Desde que saiu do BBB 24, Alane Dias está determinada a evoluir profissionalmente e tem focado em se desenvolver como atriz. Atualmente, ela busca aperfeiçoamento através das aulas de fonoaudiologia e canto e, em agosto, começa um novo curso de teatro. E, por este motivo, quando é convidada para algum evento, a ex-BBB precisa escolher o que se encaixa na sua agenda de compromissos.

"Vejo as pessoas falando como se fosse uma estratégia [não ir a eventos], mas essa é a Alane que sempre existiu aqui fora. Minhas amigas falaram que quase não me reconheceram porque ficava até de manhã nas festas. Era o programa e não queria perder a oportunidade de viver aquela experiência", disse ela em entrevista ao GShow.

E completou: "Aqui fora, sempre fui a pessoa que vai embora das festas, que não sai todo final de semana. Agora que estou focada no meu futuro e no trabalho, gosto de sair, mas não é uma coisa recorrente. Sempre tem muitos convites, o que consigo fazer que não atrapalha a minha agenda, vou. Frequento os lugares que gostaria de frequentar e que tenham a ver com meus gostos".

Conciliar tudo não é tarefa fácil para Alane. Ela almeja ser atriz, influenciadora e porta-voz da cultura de Belém do Pará. E confessa que tem medo de não corresponder às suas próprias expectativas. "Sempre que penso em medo, penso na minha autocobrança, de não atender minhas próprias expectativas e o que prospecto para mim. Costumo escrever no papel as metas para um ano e fico com medo de não cumprir, apesar de entender que tem coisas que têm a hora certa", disse.

Papel em novela

Se pudesse escolher o papel que gostaria de desempenhar em sua primeira novela, ela conta: "Prefiro o que vier, mas fazer uma antagonista, uma vilã, me cativa bastante, porque as pessoas me olham e esperam essa menina doce, tranquila, calma. Gosto de atuar surpreendendo, sem que pareça a Alane. Uma personagem muito diferente de mim seria muito atrativa de primeira."