Nadja Haddad mostra objeto feito com seu leite materno

Após dar à luz gêmeos e perder um dos bebês, Nadja Haddad revela que fez um objeto simbólico com um pouco do seu leite materno. Veja a foto

A apresentadora Nadja Haddad surpreendeu ao revelar qual foi o objeto que fez com um pouco do seu leite materno. Ela deu à luz gêmeos há cerca de dois meses, mas um dos bebês, Antonio, faleceu poucas semanas depois e o outro menino, José, está internado na UTI neonatal por ter nascido prematuro. Agora, ela contou que eternizou seu leite materno em joias.

Nos stories do Instagram, Haddad contou que uma amiga mandou fazer dois pingentes feitos a partir do leite materno. Um dos pingentes tem o formato de um anjo e o outro é um coração.

“Tinha muito medo de não produzir leite para os meus meninos. Com a orientação impecável da Flavia, consigo alimentar meu José e sempre peço a Deus para me deixar amamentar meu Antonio em sonho…”, disse ela.

E completou sobre o presente. “Estabelecemos uma conexão divina e ela é tão preciosa que fez essas joias para mim com leite materno! Ela fez! E eu amei tanto, mas tanto…! Fla, você não imagina o quanto me fez feliz e o quanto sou grata por cuidar de mim e de todas as mãezinhas! Amo sua vida”, comentou.

Nadja Haddad já segurou o filho no colo

Há poucos dias, Nadja Haddad também teve a experiência de segurar José no colo pela primeira vez. "Nos últimos tempos, vivemos entre o luto e a esperança. Embebidos de fé e otimismo. E, cada vez mais, Deus tem nos mostrado que o caminho é esse: o da fé! Vivemos mais um milagre, mais uma vitória… Eu, Nadja, tive a benção de fazer o “canguru”, que é ter meu bebê deitadinho no meu colo, pele com pele, coração com coração…", contou.

"O que para muitas mães e muitos pais é comum, habitual, pra nós é a representação de um excelente avanço, um presentão! Foi a primeira vez que senti meu filho, nas minhas mãos, no meu colo! Que eu pude abraçá-lo, sentir o cheirinho dele, beijá-lo, ainda que de máscara… Por 2 horas, conversei, cantei, orei, contei um monte de coisas…", celebrou.

Ela completou o texto agradecendo as mensagens de carinho e orações. "Foi mágico! Senti o coração quentinho e a emoção de uma mãe grata e apaixonada pelo nosso José! Logo menos, papai que vai experimentar essa sensação! Obrigada a todos que tem orado pelo nosso menino. Vamos continuar, Deus tem acolhido nosso clamor!", finalizou.