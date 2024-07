Detalhes da casa de Eliana são revelados no Fantástico

Em sua estreia na Globo, Eliana abre as portas de sua casa para gravar uma entrevista para o Fantástico e mostra detalhes da mansão

Na noite deste domingo, 30, a apresentadora Eliana apareceu oficialmente na telinha da Globo como recém-contratada. Ela assinou o contrato com a emissora carioca na última semana e falou com o programa Fantásticosobre a transição em sua carreira. A artista recebeu a equipe da atração em sua casa em São Paulo e mostrou alguns detalhes da mansão.

Eliana vive no local com os dois filhos, Arthur e Manuela, e o marido, o diretor Adriano Ricco. A mansão é deslumbrante e clássica. O local possui decoração em tons sóbrios e móveis clássicos.

A entrevista foi feita em uma sala de estar, que tinha sofás e poltronas brancas, janelas com cortinas de fibra natural e uma lareira. Além disso, ela mostrou a fachada da propriedade de dois andares, um pedaço da piscina, a imagem de Nossa Senhora Aparecida e também os vários porta-retratos com registros da família. Com grandes janelas, a casa recebe bastante luz solar e traz um clima clean.

Veja algumas fotos de como é a casa de Eliana na galeria abaixo:

O apartamento de Eliana no Rio de Janeiro

A apresentadora Eliana é dona de um apartamento milionário no Rio de Janeiro. Ela já mostrou o seu apartamento de luxo na TV durante uma entrevista no Programa Eliana, do SBT, na qual recebeu a apresentadora Angélica em seu lar. A propriedade é um apartamento duplex com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade.

O apartamento é avaliado em R$ 6 milhões e tem cinco suítes, além de uma área social ampla.

Conheça o apartamento de Eliana: