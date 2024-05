Nadja Haddad se emociona ao pegar o filho no colo: "Senti o coração quentinho"

A apresentadora Nadja Haddad não conteve a emoção ao pegar o filho, José, no colo. O bebê nasceu prematuro e está na UTI

Nadja Haddad usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 30, para dividir um momento especial com os seguidores. Ela postou algumas fotos com o filho, José no colo, e falou sobre como se sentiu ao ter o pequeno em seus braços, que está na UTI por nascer prematuro.

"Nos últimos tempos, vivemos entre o luto e a esperança. Embebidos de fé e otimismo. E, cada vez mais, Deus tem nos mostrado que o caminho é esse: o da fé! Vivemos mais um milagre, mais uma vitória… Eu, Nadja, tive a benção de fazer o “canguru”, que é ter meu bebê deitadinho no meu colo, pele com pele, coração com coração…", contou.

"O que para muitas mães e muitos pais é comum, habitual, pra nós é a representação de um excelente avanço, um presentão! Foi a primeira vez que senti meu filho, nas minhas mãos, no meu colo! Que eu pude abraçá-lo, sentir o cheirinho dele, beijá-lo, ainda que de máscara… Por 2 horas, conversei, cantei, orei, contei um monte de coisas…", celebrou.

Ela completou o texto agradecendo as mensagens de carinho e orações. "Foi mágico! Senti o coração quentinho e a emoção de uma mãe grata e apaixonada pelo nosso José! Logo menos, papai que vai experimentar essa sensação! Obrigada a todos que tem orado pelo nosso menino. Vamos continuar, Deus tem acolhido nosso clamor!", finalizou.

Nadja deu à luz gêmeos prematuros e Antônio acabou não resistindo. Já José, que completou um mês no último dia 25, segue na UTI da maternidade. Os bebês são frutos de seu casamento com Danilo Joan.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌹Nadja Haddad 🅾️+ (@nadjahaddad)

Nadja Haddad fala do luto pela morte do filho

A apresentadora Nadja Haddad voltou às redes sociais para falar sobre a dor de perder um filho. Um dos gêmeos dela, Antônio, faleceu há poucos dias após nascer prematuro. Agora, ela e o marido, o político Danilo Joan, se dedicam aos cuidados do outro gêmeo, José, que está na UTI neonatal por causa da prematuridade.

"Agora que eu estou conseguindo sair um pouco daquela atmosfera de tanta dor. Ontem foi o primeiro dia que eu não chorei tanto, só chorei um pouco antes de dormir. Eu sei como a gente está se sustentando: a gente está se sustentando pela fé mesmo. Muita gente tem comentado que a gente acaba fortalecendo quem está do lado. Eu sempre falei para vocês que eu escolhi confiar. E mesmo diante de tanta dor, a gente jamais blasfemaria. Claro que dentro do luto, a gente questiona, a gente sente raiva, a gente não entende, mas no final das contas quando a gente tem essa ligação com o plano espiritual, a gente passa a entender tão claramente o porquê das coisas", disse ela em um trecho. Confira a publicação completa!