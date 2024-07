Marido de Nadja Haddad revela qual é o peso do filho prematuro

Filho da apresentadora Nadja Haddad nasceu prematuro e está internado na UTI Neonatal. Saiba qual é o peso atual do bebê

A família da apresentadora Nadja Haddad está feliz com a evolução no crescimento do bebê José, que é fruto do casamento dela com o político Danilo Joan e nasceu prematuro. Neste domingo, 30, o marido da estrela contou que o bebê já cresceu e ganhou peso.

Ele contou que o bebê está com 1.660 kg e seu quadro de saúde está evoluindo. Por enquanto, ele segue na UTI neonatal. “Obrigado,meu Deus! Só o Senhor sabe o quanto sonhamos em viver este momento! José hoje está com 1.660 kg e está evoluindo muito bem! Grato a vida de cada um de vocês que tem orado por nós!", disse ela.

Vale lembrar que Nadja Haddad deu à luz gêmeos prematuros, José e Antônio, há cerca de dois meses. Porém, o bebê Antônio faleceu pouco tempo depois do parto. Agora, os pais se dedicam aos cuidados com José, que está sob cuidados no hospital.

Nadja Haddad fez lembrança com seu leite materno

A apresentadora Nadja Haddad surpreendeu ao revelar qual foi o objeto que fez com um pouco do seu leite materno. Ela deu à luz gêmeos há cerca de dois meses, mas um dos bebês, Antonio, faleceu poucas semanas depois e o outro menino, José, está internado na UTI neonatal por ter nascido prematuro. Agora, ela contou que eternizou seu leite materno em joias.

Nos stories do Instagram, Haddad contou que uma amiga mandou fazer dois pingentes feitos a partir do leite materno. Um dos pingentes tem o formato de um anjo e o outro é um coração.

“Tinha muito medo de não produzir leite para os meus meninos. Com a orientação impecável da Flavia, consigo alimentar meu José e sempre peço a Deus para me deixar amamentar meu Antonio em sonho…”, disse ela.

E completou sobre o presente. “Estabelecemos uma conexão divina e ela é tão preciosa que fez essas joias para mim com leite materno! Ela fez! E eu amei tanto, mas tanto…! Fla, você não imagina o quanto me fez feliz e o quanto sou grata por cuidar de mim e de todas as mãezinhas! Amo sua vida”, comentou.