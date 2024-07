Nadja Haddad se emociona ao segurar o filho pela primeira vez: ‘Meu colinho’

Após perder um dos gêmeos, Nadja Haddad compartilha emoção de segurar o filho de dois meses no colo pela primeira vez

Na última segunda-feira, 1º, Nadja Haddad encantou os seguidores ao compartilhar a emoção de segurar seu filho, José, de dois meses, no colo pela primeira vez. Após a perda de um dos filhos gêmeos, a apresentadora conseguiu finalmente ter a sensação de segurar o outro herdeiro, que nasceu prematuro, em seus braços.

Através dos stories do Instagram, Nadja compartilhou como foi o momento especial com o pequeno, que continua internado para ganhar peso e se desenvolver fora da barriga da mãe. Apesar de já ter segurado o bebê no colo anteriormente, essa foi a primeira vez que a apresentadora conseguiu ter contato sem o apoio do método canguru.

“Estou muito, muito feliz. O José está ganhando cada vez mais peso, o que faz que tudo fique mais fácil dentro dos parâmetros normais. Ele já está com 1,700 kg, ele ganhou 40 gramas de ontem para hoje, o que fez com que ele viesse para o meu colinho”, Nadja detalhou a conquista enquanto deixava a Unidade de Terapia Intensiva neonatal do hospital.

“Agora, não é mais canguru, é colo. A sensação, que para a maior parte dos pais é tão comum, tive hoje pela primeira vez oficialmente, de ter o meu filho aqui e ficar olhando para a carinha dele, para os olhos dele. Que emoção, tudo dando certo”, a apresentadora celebrou a melhora do pequeno visivelmente emocionada no vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Vale lembrar que Nadja e o marido, Danilo Joan, estavam à espera de gêmeos, contudo, o pequeno Antônio acabou falecendo precocemente: "Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho… Parte de mim morreu… Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido, pelo nosso José", disse a apresentadora na ocasião.

Apesar de viverem o luto pela perda de um dos herdeiros, eles seguem acompanhando a recuperação de José no hospital: "Há algum tempo a gente orava muito por uma conquista na vida do nosso filho e graças a Deus aconteceu. A gente orava muito para que o José aumentasse de peso e para que ele conquistasse 1kg”, disseram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌹Nadja Haddad 🅾️+ (@nadjahaddad)

Nadja Haddad mostra objeto feito com seu leite materno:

Recentemente, Nadja Haddad surpreendeu ao revelar qual foi o objeto que fez com um pouco do seu leite materno. Ela deu à luz gêmeos há cerca de dois meses, mas um dos bebês, Antonio, faleceu poucas semanas depois e o outro menino, José, está internado na UTI neonatal por ter nascido prematuro. Agora, ela contou que eternizou seu leite materno em joias.