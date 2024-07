Biah Rodrigues divide opiniões ao opinar sobre o papel da mulher em casa

Esposa de Sorocaba, Biah Rodrigues repercutiu na internet ao refletir sobre o papel da figura feminina: "Não negligencie"

Nesta terça-feira, 2, viralizou na internet um trecho da entrevista de Biah Rodrigues ao podcast GloryCast. Na ocasião, a esposa do cantor sertanejo Sorocaba opinou sobre o papel da mulher em casa. Grávida de gêmeos, a influenciadora também é mãe de Theo, de 4 anos de idade, e Nanda, de 2.

"Eu fico muito triste em ver mulheres falando da maternidade dessa forma, como algo... 'Você faz o que da vida? Qual é sua profissão?'. 'Então, eu trabalho em casa, cuido dos meus filhos, cuido do meu marido'. 'Tá, mas o que mais?'. Como se não fosse uma profissão. É tão desvalorizado. Como se não fosse digno. Sendo que o mais importante é aquilo que nós estamos fazendo. Não que eu não trabalhe e ache errado quem trabalha, jamais! Eu tenho meu trabalho. Graças a Deus hoje posso trabalhar de forma remota, isso é uma benção. Posso estar ali do lado dos meus filhos, cuidando da minha casa, do meu marido", declarou.

Na sequência, Biah refletiu sobre o papel da figura feminina. "Eu acho tão pesado a forma como elas abrem esse assunto falando 'Tá, e o que mais você faz?'. As mulheres hoje querem ser, querem ter, então, quanto mais profissão, mais empresas. É errado? Não é, desde que você não negligencie o seu papel, o seu verdadeiro dentro de casa, sendo uma esposa, sendo mãe, cuidando do seu lar.", afirmou.

Nas redes sociais, os internautas se dividiram entre discordar e concordar com a declaração da influenciadora. "Ela fala como se fizesse todo o trabalho doméstico sozinha. Mana, a senhora deve ter 3 babás, cozinheira, encarregadas da limpeza e motorista. Que trabalho sobra pra ti?", questionou um. "Trabalho mesmo é de dona de casa que é pobre, precisa cozinhar, lavar, cuidar das crianças e ainda cuidar do querido marido que não sabe lavar um copo. Canseira, nossa!", reagiu outro.

Também teve quem partilhou da mesma opinião. "A mulher que cuida dos filhos, da casa, do marido, pode não gerar renda, mas gera muito VALOR.. é uma benção!", comentou uma seguidora. "No trabalho você sempre poderá ser substituída! Mas em casa jamais! Essa frase que ouvi, pesou de mais pra mim!", disse outra.

Confira o trecho:

