Tata Estaniecki encanta ao mostrar o filho andando: "Sempre ao seu lado"

A influenciadora digital Tata Estaniecki encantou os fãs ao postar um vídeo mostrando o filho, Caio, andando em direção ao papai, Julio Cocielo

Tata Estaniecki explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 4, ao postar um vídeo encantador do filho caçula, Caio, de 1 aninho, fruto de seu casamento com o youtuber Julio Cocielo.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o casal aparece sentado no chão da sala e o pequeno dá alguns passou em direção ao papai, que ficaram extremamente felizes. A filha mais velha dos influenciadores digitais, Beatriz, de quatro anos, também comemorou a conquista do irmãozinho, dando um abraço nele.

Ao compartilhar o registro, Tata comemorou. "Nosso bebê tá andando! Estaremos sempre ao seu lado, Caio careco! A sua família te ama mais que tudo!", escreveu a apresentadora do 'PodDelas' na legenda da publicação.

Os fãs parabenizaram Caio nos comentários. "Esse momento é tudo", disse uma seguidora. "Vi o careco na barriga da mãe dele e agora tô vendo ele aprendendo a andar", falou outra. "Eu não tenho maturidade para isso", confessou uma fã.

Vale lembrar que o filho de Tata e Julio completou sue primeiro ano de vida em maio. Na ocasião, o casal celebrou a data com uma festa intimista.

Confira:

Tata Estaniecki esclarece após surgir sem aliança com Julio Cocielo

Recentemente, Tata Estaniecki chamou atenção ao surgir sem sua aliança de casamento e levantou especulações sobre uma possível separação com Julio Cocielo nas redes sociais. Por isso, a apresentadora decidiu esclarecer os rumores e justificou a ausência da joia. Além de confirmar que segue casada, ela contou que precisou remover o anel após sentir fortes dores.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, a comandante do 'PodDelas' revelou que recebeu inúmeras mensagens de seguidoras que deram falta da aliança: "Ó, mas vocês arrumam problema com tudo, né? Estou sem aliança, porque não sei o que eu fiz nesse dedo. Tá doendo dentro, no osso. Não estava nem conseguindo fechar. Não sei explicar a dor que estou sentindo nesse dedo. Agora está passando. Hoje está bem melhor [...]", explicou. Saiba mais!