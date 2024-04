Tata Estaniecki esclarece após surgir sem aliança com Julio Cocielo: ‘Dor surreal’

Tata Estaniecki chamou atenção ao aparecer sem aliança de casamento e esclareceu especulações sobre suposta separação com Julio Cocielo

Tata Estaniecki chamou atenção ao surgir sem sua aliança de casamento e levantou especulações sobre uma possível separação com Julio Cocielo nas redes sociais. Por isso, a apresentadora decidiu esclarecer os rumores e justificou a ausência da joia. Além de confirmar que segue casada, ela contou que precisou remover o anel após sentir fortes dores.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, a comandante do ‘PodDelas’ revelou que recebeu inúmeras mensagens de seguidoras que deram falta da aliança: “Ó, mas vocês arrumam problema com tudo, né?”, disse a influenciadora. Na sequência, ela explicou que estava sentindo uma dor inexplicável no dedo anelar e por isso, tirou a joia.

“Estou sem aliança, porque não sei o que eu fiz nesse dedo. Tá doendo dentro, no osso. Não estava nem conseguindo fechar. Não sei explicar a dor que estou sentindo nesse dedo. Agora está passando. Hoje está bem melhor. Mas desde sexta-feira que estou sentindo uma dor surreal”, disse Tata, que acredita ter lesionado o dedo anelar depois de praticar exercícios físicos sem retirar a joia.

Tata Estaniecki explica ausência de aliança do casamento com Julio Cocielo - Reprodução/Instagram

“E é isso aí, que gente doida”, ela brincou com os rumores sobre o fim de seu casamento. Vale lembrar que a história do influenciador e da apresentadora do podcast começou em 2017. No mesmo ano, eles ficaram noivos na Grécia. Em 2018, Tata e Julio trocaram alianças com duas cerimônias luxuosas em São Paulo e em Punta Cana, na Republica Dominicana.

Hoje, eles são pais de duas crianças, Beatriz, de três anos, e Caio, que está prestes a completar seu primeiro aninho de vida. Juntos, eles compartilham momentos em família: “Deus eu sou muito grata pela família e amigos que o Senhor me mandou. Nossos filhos crescerão rodeados de muito amor”, a apresentadora declarou ao celebrar o batizado do caçula.

Julio Cocielo choca ao surgir transformado com corpo musculoso:

Na última terça-feira, 06, Julio Cocielo foi parar nos assuntos mais falados nas redes sociais depois de compartilhar uma nova foto. O youtuber, que ficou conhecido por seus vídeos de humor ainda na adolescência no 'Canal Canalha', deixou todos de boca aberta ao exibir seu novo físico. Com o corpo musculoso, a mudança deu o que falar na web!

Através de seu perfil oficial no Instagram, Julio compartilhou os bastidores de um treino na academia. No registro, o influenciador digital posou exibindo os resultados de sua transformação para divulgar um suplemento alimentar. Com braços mais fortes e peitoral definido, a mudança física dele chamou atenção e causou alvoroço; veja o antes e depois do YouTuber.