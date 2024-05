Antes de show no Brasil, Xuxa relembra entrevista com Madonna

Madonna surpreendeu a rainha dos baixinhos ao falar frase inusitada em português; Xuxa reviveu o momento em suas redes sociais

O show da Madonna está cada vez mais próximo. A rainha do pop está em solo brasileiro para o encerramento da ‘The Celebration Tour’, que comemora seus 40 anos de carreira, na praia de Copacabana, e Xuxa aproveitou esta quinta-feira, 02, para fazer uma viagem no passado e relembrar quando entrevistou Madonna para o "Planeta Xuxa", em 1998.

Na entrevista, a rainha dos baixinhos começou perguntando se a diva do pop sabia algo em português e relembrou quando a cantora falou "Bunda Suja" em um de seus shows. Ao perguntar o porquê Madonna disse a frase inusitada durante sua apresentação, a cantora respondeu que havia aprendido com um dos membros de sua equipe.

"Porquê o meu coreógrafo do meu show é português e ele disse que eu deveria dizer isso, então eu apenas disse. Sou muito obediente", brincou a cantora. Nos comentarios os internautas se divertiram com a lembrança: “A rainha do pop e a rainha do Brasil”, escreveu um, “Uma rainha entrevistando a outra”, comentou outro, “É muita autoridade nesse vídeo meu Deus! Xu sempre a frente dos tempos”, disse um terceiro.

Cachê da Madonna: Saiba quanto ela vai ganhar para cantar em Copacabana

A cantora Madonna vai receber uma quantia milionária e impressionante para fazer um show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 1 de maio. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, o valor do cachê dela foi revelado.

A musa receberá R$ 17,075 milhões, que é o equivalente a US$ 3,3 milhões. No total, o show dela custará R$ 59.908.437,50. Os valores foram revelados pela produtora responsável em um documento com os gastos para a vinda da cantora ao Brasil.

Mala da Madonna

A cantora Madonna desembarca no Rio de Janeiro nesta semana para o seu show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 4 de maio. Antes da chegada dela, os equipamentos do show e parte da bagagem da estrela já chegaram ao país e alguns itens inusitados chegaram junto.

De acordo com o site G1, alguns itens pessoais da cantora já chegaram. Ela enviou os equipamentos para montar 3 academias no hotel Copacabana Palace, que é onde ficará hospedada. Além disso, já chegaram 45 baús de roupas e 40 luvas de boxe.

Ao todo, a equipe de Madonna enviou três aviões com os materiais que vão precisar para fazer o show monumental dela ao ar livre, que totalizam 270 toneladas. O equipamento e as malas serão levados do aeroporto até Copacabana em 30 caminhões.