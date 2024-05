Thalyta Alves desabafa sobre BBB 24: 'Nem 1% do que eu sonhava alcançar'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Thalyta Alves avalia sua trajetória no BBB 24 e abre o coração ao falar sobre oportunidades após o reality

A edição deste ano do Big Brother Brasil arriscou ao colocar na casa um grande número de participantes. Diante desse cenário, alguns brothers acabaram ficando poucos dias e não conseguiram mostrar seu potencial dentro da casa mais vigiada do país. É o caso de Thalyta Alves (26). Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB desabafa sobre sua trajetória no jogo e confessa que sente falta de oportunidade no meio artístico: "Nem 1% do que eu sonhava alcançar".

Thalyta foi a segunda eliminada do BBB 24. Por conta da dinâmica do jogo, ela ficou menos de uma semana na casa. Durante a conversa, a ex-BBB comenta que entrou com muitos sonhos para viver o reality show, mas seu destino foi diferente.

"Eu entrei no BBB com um sonho e um objetivo, e é doloroso saber que todo o sofrimento antes e durante o programa não me deram nem 1% do que eu sonhava alcançar. Já vi ex-BBBs que saíram no primeiro paredão melhorando de vida, fechando parcerias e criando uma carreira, infelizmente, não é o meu caso", declara.

Segundo Thalya, ela já imaginava que o mercado artístico não seria tão fácil:"Ao longo desses três meses, nenhuma marca pareceu querer nos dar oportunidade na área. Eu já imaginava que, por não ser padrão, as coisas seriam mais difíceis, mas não da forma como de fato são. Tinha a expectativa de fazer parcerias com marcas de cabelo e maquiagem, mas os convites nunca vieram."

VIDA FORA DA CASA

Com relação aos seus próximos projetos, Thalyta confessa que ainda tem muita vontade de se tornar uma blogueira. Ela compartilha que tem como objetivo seguir na carreira artística e adianta que será na televisão.

"Não pretendo desistir não! Além do que, quem me ajuda nos conteúdos são meus amigos. Não tenho agência, tenho haters, o que todos nós temos. Então preciso seguir com eles ou sem eles. Mas quero continuar dentro do mundo da internet", comenta.

"Sigo em busca do meu sonho de tirar minha mãe do trabalho dela e dar uma vida melhor para ela e para minha família! Tenho muita vontade de seguir na carreira artística. Está nos meus projetos procurar uma escola de teatro e explorar mais esse mundo. Espero que em breve vocês possam me ver mais na TV!", finaliza.