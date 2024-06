Campeão do BBB 24, Davi detalha sonhos realizados com o prêmio do reality

Além de construir sua casa própria, o ex-BBB Davi Brito abriu o jogo e contou o que tem feito com o prêmio final do reality show

Campeão do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo sobre o prêmio final de R$ 2,92 milhões e revelou que já começou a realizar alguns sonhos de sua vida. Ele, que está construindo sua casa própria do zero na Bahia, contou que também tem ajudado sua família.

Em entrevista ao Extra, o ex-brother explicou que comprou um apartamento para a mãe, Elisangela Brito, e para o pai, Demerval. Já para Raquel, a irmã que cuidou de suas redes sociais durante o reality show da TV Globo, ele está arcando com os gastos da primeira habilitação.

"Estou construindo minha casa do zero. Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo. Decidi primeiro investir o dinheiro para ter uma base e ir crescendo aos poucos, com planejamento. Depois, falei para minha mãe que ela não precisa mais trabalhar. Já fez isso a vida toda. Agora, quero dar conforto a ela", declarou Davi Brito.

O ex-BBB ainda assegurou que seu desejo de cursar Medicina também será realizado. "Desde criança eu sonho com isso. O pobre só vence na vida por meio dos estudos. Eu sempre quis estudar, estudar, estudar para virar doutor. Sempre falei isso com a minha mãe. Queria dar uma vida melhor para a minha família. Quero começar a faculdade no ano que vem. Vou fazer o vestibular e, se Deus quiser, vou tirar uma boa nota para entrar e, enfim, poder realizar esse sonho", disse ele.

Recentemente, durante um bate-papo com os seguidores, Davi falou um pouco mais sobre sua entrada na faculdade. Ao ser questionado por um internauta como estava a vida pós-BBB, o ex-brother explicou que está aproveitando o momento para se estruturar.

"Estou procurando aproveitar as primeiras oportunidades que estão surgindo para conseguir estruturar minha vida. Logo no início do ano, depois que estabilizar a minha vida, vou começar a minha faculdade", disse.

"Graças a Deus, está tudo certo para começar a faculdade no começo do ano que vem, assim que começar o semestre. Fico muito feliz, estou aproveitando o máximo de tudo. Depois que começar a estudar, vou ter que parar um pouco para dar seguimento aos estudos. Exige muita atenção, dedicação e esforço para estudar medicina. Estou bem, feliz e curtindo", concluiu o vencedor do BBB 24.

Davi fala sobre reencontro recente com a ex, Mani Reggo

Davi Brito abriu o jogo e falou sobre o reencontro que teve com a ex-namorada, a empreendedora Mani Reggo. Recentemente, os dois se viram no evento de São João da Thay, organizado pela influenciadora Thaynara OG, em São Luís, no Maranhão.

