Ex-BBB Maycon revela decepção com MC Binn após o reality: 'Sofri'

Primeiro eliminado do BBB 24, Maycon mencionou o afastamento de MC Binn após o fim do reality; cantor reagiu à declaração

Ex-participante do BBB 24, Maycon falou um pouco sobre sua curta passagem no reality show da TV Globo. Em entrevista ao 'Selfie Service', de Lucas Selfie, ele revelou ter se decepcionado com um ex-colega de confinamento após o fim da atração.

Ao comentar a respeito de alguns acontecimentos depois do programa, Maycon contou que MC Binn se afastou dele na 'vida real'. De acordo com o primeiro eliminado da competição, o cantor acabou o excluindo de seu convívio.

"Eu acreditava muito no Binn, gostava muito. Minha maior decepção foi o Binn depois do programa", declarou o ex-BBB. "Sério? Não gosta mais?", se surpreendeu Lucas Selfie. "Foi, eu sofri pra caramba com a exclusão do Binn aqui fora", lamentou Maycon, afirmando desconhecer o motivo da atitude do artista.

"Deve ter os motivos dele. Ele não me deu essa abertura [para conversar]", relatou. Em seguida, Amanda Ramalho, que também estava presente no programa, mencionou a época em que trabalhou com Lucas Selfie e explicou que o afastamento acaba sendo natural com o passar do tempo.

"Mas é assim… Trabalhei com ele [Lucas] por anos e mantenho uma relação com ele, mas tem pessoas que eu não vejo. A vida é essa", declarou a comunicadora. Maycon, por sua vez, esclareceu que a situação não era semelhante com a de ex-colegas do BBB 24.

"É diferente de a gente estar no mesmo ambiente", rebateu ele. Lucas Selfie, então, complementou: "O programa acabou de acabar e fingem que nem se conhecem?". "Exatamente isso que aconteceu", concordou o ex-BBB, por fim.

Após o trecho do programa 'Selfie Service' viralizar, MC Binn compartilhou um vídeo onde Maycon lamenta o afastamento e publicou uma mensagem em suas redes sociais. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o ex-participante do BBB 24 apenas escreveu: "Oshi kkkkk What?".

Confira:

Oshi kkkkk What ? https://t.co/rcr3tZl2Bq — MC BINN (@mcbinladen) June 24, 2024

MC Binn revela que combinou 'código' durante o BBB 24

Ex-participante do BBB 24, MC Binn abriu o jogo e revelou que tentou 'driblar' a produção do reality show da Globo ao combinar uma espécie de 'código' com sua família antes de entrar no confinamento. A ideia do cantor era buscar entender, de forma implícita, se estava indo bem no jogo.

Em participação no podcast 'PodPah', Binn contou detalhes de como seria o acordo feito com a mãe, Mariza Ventura, e ressaltou que o plano não saiu como o esperado, uma vez que os vídeos do Almoço do Anjo são gravados com antecedência - algo que ele só descobriu depois; confira mais detalhes!