MC Binn revela que combinou 'código' com a mãe durante o BBB 24

Ex-participante do BBB 24, MC Binn contou como foi o acordo feito com sua mãe para receber 'informações' dentro do confinamento

Ex-participante do BBB 24, MC Binn abriu o jogo e revelou que tentou 'driblar' a produção do reality show da Globo ao combinar uma espécie de 'código' com sua família antes de entrar no confinamento. A ideia do cantor era buscar entender, de forma implícita, se estava indo bem no jogo.

Em participação no podcast 'PodPah', na sexta-feira, 7, Binn contou detalhes de como seria o acordo feito com a mãe, Mariza Ventura, e ressaltou que o plano não saiu como o esperado, uma vez que os vídeos do Almoço do Anjo são gravados com antecedência - algo que ele só descobriu depois.

"O código com a minha mãe foi o seguinte: Se ela fosse com uma boina vermelha, eu estava mal. Se ela estivesse com a boina roxa no vídeo, eu estava bem. Só que quando ela gravou, eu estava bem no jogo", explicou o ex-BBB. Em seguida, ele recordou que quando finalmente venceu a prova do Anjo, já não era mais um dos favoritos do público.

"Ela [mãe] estava orando para eu não ganhar a prova do anjo, porque o vídeo ia vir com a boina roxa. Só que nessa prova aí eu já estava mal para caramba, tipo, dentro da casa, tá ligado? Aí ela: 'Nossa, ele não pode ganhar porque ele vai achar que tá bem…'", relatou o artista.

MC Binn ainda contou que a tentativa de 'comunicação' com a família era a única forma para obter informações do mundo externo durante o confinamento do BBB. "Você sabe que os caras vão cortar o vídeo, então você tem que ter um negócio que vai chegar até você, sabe? Imagina, você está lá dentro sem informação do mundo", concluiu.

MC Binn abre o jogo sobre romance com tatuadora

O amor está no ar para MC Binn! Nos últimos dias, o ex-participante do BBB 24, da Globo, publicou o primeiro registro ao lado da tatuadora Ana Laura Marques e despertou a curiosidade dos fãs. Em entrevista ao site Gshow, o artista contou como os dois se conheceram e revelou que o romance está cada dia mais sério.

De acordo com Binn, que a levou para um almoço em família recentemente, a moça já conquistou sua mãe, dona Mariza Ventura. "Vamos passar o Dia dos Namorados juntos. Ela está me apoiando bastante no álbum novo. Está orando junto, está torcendo. Minha mãe a ama, minha família, porque ela é uma pessoa simples. Meu pai também", declarou.

E completou: "Já virou da família e eu converso com a família dela todo dia. Parece que a gente se conhece há um bom tempo, estou curtindo. É uma pessoa que nunca me tratou como artista, como MC, como ex-BBB. Me tratou como Jefferson, com simplicidade".

Apaixonado, o funkeiro revelou que deu o primeiro passo para engatar o affair com Ana Laura; confira mais detalhes!