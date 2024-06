Ana Clara vai ao hospital após passar mal e descobre doença

Ana Clara Lima passou muito mal essa semana, resolveu ir ao hospital para investigar os motivos disso e descobriu uma doença

Em suas redes sociais, Ana Clara Lima sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 10 milhões de segudores. Nesta quinta-feira, 20, a apresentadora revelou que foi ao hospital após passar muito mal e descobriu uma doença.

Em seu Instagram, a famosa compartilhou uma foto e aproveitou para tranquilizar os fãs, afirmando que está com colite.

"Desapareci do mapa porque estou desde segunda-feira muito mal. Ontem, finalmente resolvi ir no hospital e descobri que estou com colite. Estou tomando os remédios e sendo uma completa ameba para descansar meu corpo porque eu não estava conseguindo dormir", disse ela.

Ana Clara ainda afirmou que não quis preocupar os fãs. "Só queria dividir mesmo porque faz tanto tempo que eu não fico doente (graças a Deus) que eu nem lembrava como era", concluiu.

O que é colite

Colite é o nome dado à inflamação do cólon, uma parte do intestino grosso. Os sintomas incluem dor abdominal, inchaço abdominal, diarreia ou prisão de ventre, presença de muco nas fezes, sangue nas fezes, desidratação, vômito, flatulência, calafrios e febre.

O diagnóstigo, geralmente, é feito a partir de exames como hemograma, teste de urina, exame de fezes ou colonoscopia.

O tratamento pode ser diverso, mas costuma ser feito com medicamentos e mudanças no estilo de vida, principalmente na alimentação.

Novo reality

Em breve, o público poderá acompanhar um novo reality show na TV Globo. Sob o comando da apresentadora Ana Clara Lima, o 'Estrela da Casa', principal aposta da emissora, já tem data de estreia definida pela emissora.

De acordo com informações do site F5, o programa começará no segundo semestre deste ano, em 13 de agosto, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'. A nova atração deve ocupar o espaço na grade deixado pelos Jogos Olímpicos de Paris, que se encerrará no dia 11 do mesmo mês.