Davi detalha amizade com brothers do BBB 24: "O que aconteceu ficou no jogo"

Em entrevista, Davi Brito contou como está a relação com os antigos colegas de confinamento e com quem teve contato recentemente; confira

Desde que se tornou o campeão do BBB 24, Davi tem contado com uma rotina corrida, mas no último dia 6, ele aproveitou o São João da Thay para conversar com famosos que não conhecia e encontrar antigos colegas de confinamento. Em entrevista ao Extra, o baiano revelou como está a relação com os ex-brothers.

"Continuo amigo de Matteus, Isabelle... Vou para Parintins. Também falo com Bia [Beatriz], Raquele, Michel... Falei com todos que encontrei no evento", contou Davi. "Com Rodriguinho, Nizam e Wanessa ainda não conversei. Mas só porque não tive oportunidade", explicou ao veículo.

Ainda durante o bate-papo, o campeão da última edição do Big Brother Brasil afirmou que não ficaram mágoas do jogo, mas ainda não sentiu a vontade de entrar no grupo do WhatsApp que reúne os participantes.

"É que não estou tendo tempo de mexer no celular. Mal está dando para almoçar direito. Não ficou mágoa de ninguém, graças a Deus. O que aconteceu ficou no jogo. Em breve, quem sabe, a gente marca uma reunião, um churrasco", finalizou Davi Brito.

Davi fala sobre reencontro recente com a ex, Mani Reggo

Davi Brito abriu o jogo e falou sobre o reencontro que teve com a ex-namorada, a empreendedora Mani Reggo. Recentemente, os dois se viram no evento de São João da Thay, organizado pela influenciadora Thaynara OG, em São Luís, no Maranhão.

Em entrevista ao Extra, o ex-brother revelou que apesar do fim da relação, o carinho entre eles permanece. "Foi tranquilo, a amizade continua. Eu torço muito pela vitória dela, quero que Mani concretize todos os projetos que estão surgindo… E vida que segue. Não aconteceu nada demais por lá", declarou ele.

E completou: "Eu entendo as pessoas almejando esse reencontro. Mas acabou, é cada um para o seu canto". Durante os dias de festa, de acordo com a imprensa que estava presente no local, Davi Brito e Mani Reggo se evitaram e não pararam em nenhum momento lado a lado.

Vale lembrar que o namoro com a empreendedora chegou ao fim poucos dias após a grande final do reality show da TV Globo. Em participação no programa 'Altas Horas', na época, o ex-BBB revelou que a decisão de colocar um ponto final na relação partiu de Mani.