Bianca Andrade relembra participação no BBB 20 e diz: 'Não me arrependo de nada'

Após passagem polêmica pelo BBB 20, Bianca Andrade relembra participação no reality show da Globo e os ensinamentos que levou para a vida; veja!

A empresária e influenciadora digital Bianca Andrade relembrou sua participação no Big Brother Brasil 20 nesta segunda-feira, 17. Em participação do 'De Frente Com Blogueirinha', a ex-BBB falou sobre sua passagem polêmica pelo reality show da Globo e ainda refletiu sobre os ensinamentos que tirou do programa.

Na conversa com Blogueirinha, Bianca disse que aprendeu várias coisas e se tornou uma nova pessoa após o BBB. "O Big Brother me ensinou demais. Eu sou outra mulher depois do Big Brother. A consciência social que eu tenho hoje, nossa... Na época eu não tinha acesso a esse tipo de informação na minha vida, não tinha tido ainda. E aí depois do Big Brother, caraca...", revelou ela.

A ex-sister ainda contou que foi extremamente autêntica no programa e relembrou uma de suas primeiras falas após sua eliminação. "Eu lembro que eu saí e falei: 'Tiago [Leifert], não sei o que está acontecendo. Mas é isso, eu fui quem eu sou'", contou Bianca.

Blogueirinha ainda questionou se Bianca se arrepende de sua passagem pelo programa, mas a influenciadora negou. "Não me arrependo de nada", garantiu a empresária, que foi a quinta eliminada do BBB 20. Na época, o público não gostou que ela ficou do lado dos homens da casa, que estavam tentando desestabilizar algumas participantes mulheres. Bianca também acabou flertando com o participante Gui Napolitano, mesmo tendo um namorado fora da casa.

Na conversa, ela ainda refletiu sobre como seus erros também ajudaram em seu crescimento pessoal. "Se eu não tivesse feito tudo o que eu fiz, eu não teria aprendido da maneira que eu aprendi. Eu não tenho problema com errar. Todo mundo erra, e quem julga o outro também está errado. A questão é como você lida com seu erro, qual é o compromisso que você tem depois que você entendeu que aquilo ali é errado", finalizou Bianca Andrade.

Confira o trecho:

Bianca Andrade rebate críticas à sua empresa

Recentemente, Bianca Andradefoi alvo de críticas após lançar a nova identidade visual de sua marca, Boca Rosa, nas redes sociais. A empresária mostrou a alteração no logo, que passou a usar paletas de cores com tons mais escuros e sólidos, como o cinza.

Alguns internautas, no entanto, questionaram a mudança. "Imagine uma marca se chamar BOCA ROSA e não adotar o rosa com destaque na identidade visual", disse uma pessoa no X - antigo Twitter. "Empresas precisam colocar na cabeça que a cor rosa pode ser premium, dito isso, rebranding terrível e ao meu ver, desconexo com o universo Boca Rosa", opinou outra.

No último dia 7, a empresária usou suas redes sociais para comentar sobre as críticas. "Como vocês não desconfiaram do cinza? Olha a minha casa, o meu apartamento, eu amo essa estética, sou apaixonada. Achei que ia ficar tão óbvio que pensei em trazer o preto e o branco para a campanha para não ficar tão óbvio, se não perde toda a graça. Fiquei chocada", afirmou Bianca.

"O tom cinza é predominante até porque funciona muito bem como base para o que a gente quer passar da marca neste momento [...] mas não vai ser só cinza não, prometo que ainda vou te surpreender com essa estética", prometeu.