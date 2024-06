Princesa Charlotte foi obrigada a recusar presente luxuoso. Entenda!

Princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e Príncipe William, não pode aceitar presente que recebeu quando nasceu. Entenda!

A mídia internacional revelou que a Princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e Príncipe William, não pode ficar com um presente que recebeu quando nasceu, em 2015. O presente em questão é puro luxo. Trata-se de um chocalho confeccionado em ouro branco 18 quilates e acompanhado por safiras, diamantes e rubis.

O "brinquedinho" é avaliado em 36 mil libras esterlinas, cerca de 245 mil reais. O presente foi um agradecimento da empresa Natural Sapphire após Kate Middleton alavancar a venda de joias.

"Quando Kate e William ficaram noivos com o icônico anel de safira azul que pertenceu à princesa Diana, nossas vendas de anéis de safira dispararam. Mulheres em todos os lugares queriam estar tão na moda quanto Kate. Hoje, continuamos a crescer como empresa e é com muita alegria que celebramos o nascimento de uma nova realeza", explicou a empresa no site.

Porém, de acordo com o Express, a pequena Charlotte, de nove anos, não pôde manter o presente. Isso porque o Palácio de Kensington não aceita presentes e empresas para manter a neutralidade e evitar conflitos de interesse.

Além de Charlotte, Kate e William também são pais de George, de dez anos, e Louis, de seis.

Foto inédita

A família real britânica esteve em festa, recentemente, com o aniversário de nove anos da princesa Charlotte, filha do príncipe William com Kate Middleton. A menina completou mais um ano de vida e apareceu em uma foto inédita nas redes sociais.

O perfil oficial dos pais no Instagram compartilhou a imagem da princesa no jardim em uma foto feita pela mãe dela. “Feliz 9º aniversário, princesa Charlotte! Obrigado por todas as mensagens gentis de hoje”, escreveram na legenda.

A realeza também mostrou uma nova foto do príncipe Louis, que completou seis anos de vida. O casal real também tem mais um filho mais velho, o príncipe George, de dez anos.