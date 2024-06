Princesa Anne teve perda de memória após ser internada

Internada em um hospital na Inglaterra, a princesa Anne, irmã do Rei Charles III, foi diagnosticada com perda de memória sobre o acidente que sofreu

A princesa Anne, que é irmã do Rei Charles III, está internada em um hospital na Inglaterra após sofrer um acidente no último domingo, 23. Ela teria sofrido um acidente envolvendo um cavalo e sofreu uma concussão, que é quando acontece uma pancada na cabeça, e ferimentos leves. Com isso, ela foi diagnosticada com uma perda de memória.

De acordo com o site Telegraph, a princesa apresentou perda de memória sobre o dia do acidente, já que não se lembra do que aconteceu. Apesar do susto com o diagnóstico, os médicos acreditam que é algo temporário e ela deve se recuperar.

Por enquanto, a família real britânica não revelou detalhes sobre como foi o acidente com Anne. O marido dela, Timothy Laurence, contou que a esposa está bem. “Ela está se recuperando bem. Estamos profundamente gratos à equipe médica e ao apoio do hospital com o atendimento especializado - e também aos serviços de emergência que foram maravilhosos no local. Estamos ambos profundamente comovidos com todas as mensagens gentis que recebemos. Isso significa muito”, afirmou ele.

O site da revista People informou que existe a previsão para que ela receba alta hospitalar ainda nesta semana.

Relembre o que o Palácio de Buckingham falou sobre a princesa Anne

A princesa Anne teve uma concussão, que acontece quando a pessoa sofre uma pancada na cabeça, e ferimentos leves. Agora, ela está em observação e sem previsão de alta hospitalar. “A princesa real sofreu ferimentos leves e concussão após um incidente na propriedade do Parque Gatcombe ontem à noite. Sua Alteza Real permanece no Hospital Southmead, em Bristol, como medida de precaução para observação e espera uma recuperação completa e rápida”, informou o comunicado oficial.

Um informante da realeza contou ao site The Guardian que a princesa tem uma boa recuperação e está confortável. Ela estaria no hospital apenas para observação e por precaução.

De acordo com o site Sky News, o serviço de emergência foi chamado até a propriedade para um incidente envolvendo uma pessoa e um cavalo. Vale lembrar que a princesa Anne é uma amazona habilidade e tem grande experiência com o trato de cavalos. Há poucos dias, ela montou um cavalo durante o desfile Trooping The Colour, que é a celebração oficial do aniversário do Rei Charles III.

Por causa da hospitalização, a princesa Anne cancelou sua agenda de compromissos. “Seguindo os conselhos médicos, os compromissos de Sua Alteza Real para a próxima semana serão adiados. Sua Alteza Real envia desculpas a qualquer um possa ficar incomodado ou desapontado com isso. A visita de Estado Japonesa continuará conforme planejado, embora, infelizmente, Sua Alteza Real não possa comparecer ao banquete na terça-feira, 25”, informaram.