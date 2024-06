Kate Middleton prefere que filhos mais novos não sejam membros efetivos da realeza

‘Ela não quer que rivalidade entre irmãos se repita', revelou a fonte; Kate e William são pais de três filhos, George, Charlotte e Louis

A decisão do príncipe Harry de abdicar de suas funções reais segue gerando consequências para a Família Real. Kate Middleton arquitetou um plano futuro para os dois filhos mais novos, Charlotte e Louis. O primogênito dela, George, nasceu com a missão de um dia se tornar rei do Reino Unido. Ele sucederá o pai, o príncipe William, no comando do trono.

Como manda a tradição, o primogênito é quem deve ser preparado para assumir o trono. Um amigo dos príncipes de Gales revelou ao portal britânico Daily Beast que a duquesa deseja que os filhos mais novos não se envolvam em assuntos da realeza quando crescerem.

“A ideia do momento é que as duas crianças mais jovens irão trabalhar em seus próprios projetos. Elas não serão encorajadas a se juntarem aos membros efetivos da família real”, disse. De acordo com o tabloide, Kate Middleton idealizou esse objetivo a fim de evitar que os três filhos se desentendessem por questões associadas à monarquia.

A fonte relatou que a escolha de Harry e Meghan Markle gerou sérias consequências para a família real. Uma outra fonte pontuou que o príncipe William, pai das crianças, concorda com o plano da esposa: “Tenho certeza que William e Catherine não querem que a rivalidade se repita”, disse.

"Não é um segredo que William ficou devastado com a destruição de seu relacionamento com Harry. Embora ele coloque a culpa inteiramente em Meghan e Harry, ele também entende que todo o sistema, em que um dos filhos é menos importante do que o outro, também é responsável pelo que aconteceu e por como aconteceu", revelou.

O mensageiro ressaltou a respeito do histórico negativo dos filhos não primogênitos dos monarcas do Reino Unido. “Se você for pensar nesses herdeiros que realmente conseguiram algo, só temos Edward e Anne. A vida de Margaret [irmã de Elizabeth II] foi bastante miserável. Sobre Harry, todos nós vimos”, explicou.

O amigo dos príncipes de Gales confidenciou que o príncipe William não quer colocar George, Charlotte e Louis “nesse triturador de humanos”.“Ele e Kate amam as crianças, a vida deles é para os filhos. Acho que eles encontraram uma solução prática para o problema que assombra a família há gerações”, destacou.