Fernanda Paes Leme celebra conquista contra vício: "Firme nessa ideia”

Nesta sexta-feira, 28, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme interagiu com seus fãs através de uma caixinha de perguntas em sua conta oficial no Instagram. E ela, que se mantém firme no propósito de não voltar a fumar, falou como tem sido seus dias.

"Nunca mais fumei, e estou firme nessa ideia. Não quero voltar a fumar, não. E é difícil porque, não todo dia, mas de vez em quando dá vontade", falou a artista.

Fepa parou de fumar pouco antes de descobrir que estava grávida de Pilar, sua primeira filha com Victor Sampaio, que agora tem 2 meses. Em dezembro, ela falou sobre o assunto. "Meu prazo era parar depois do meu aniversário de 40 anos. Tive muito estresse e não consegui", disse ela, na ocasião.

"Sempre tive uma intuição forte e até ouvia uma voz que me falava que quando eu parasse de fumar, ia engravidar. Passou um tempo e comecei um tratamento espiritual que foi muito importante para mim. No início larguei o cigarro. Dias depois descobri a gravidez. Aleluia, arrepiei", concluiu Fernanda. Com informações do portal GShow.

Autoestima

Além de falar sobre o desejo de não voltar a fumar, a famosa abriu o jogo sobre temas sensíveis no pós-parto, como a autoestima baixa. Fernanda é mãe de Pilar, de apenas dois meses, fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio.

Ao receber um elogio de um seguidor, a atriz agradeceu, mas disse que sua autoestima não está alta após o nascimento da bebê. "Obrigada por esse elogio. Eu não estou me achando gata. Eu estava me achando gata na gravidez", começou ela. Em seguida, Fernanda analisou que ainda precisa de tempo para as coisas entrarem no lugar, mas que ela está tranquila em relação a isso por enquanto.

"Mas agora está tudo bem bagunçado. E aqui em casa eu sou muito elogiada, o Victor me elogia muito. Mas eu ainda preciso de mais um tempo para me olhar com carinho e voltar a ter essa autoestima. Eu não estou ligando muito para isso, mas quando toca-se no assunto, eu sinto que está abalada", disse ela.