Arthur Aguiar lamenta ataques à filha após fala polêmica: 'Passar do ponto'

O ator Arthur Aguiar se pronunciou após o vídeo onde a filha comenta sobre o celular de um funcionário da família viralizar na web

O ator e cantor Arthur Aguiar usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 1, para se pronunciar a respeito de uma fala polêmica da filha mais velha, Sophia Cardi, de 5 anos. Recentemente, viralizou um vídeo onde a menina, fruto de seu antigo casamento com Maíra Cardi, aparece falando que o celular do cozinheiro da família é de 'pobre'.

Após o registro ganhar grande proporção, o campeão do BBB 22, da Globo, pediu desculpas em nome da herdeira e lamentou que ela, uma criança, seja alvo de ataques na web. Arthur ainda ressaltou que repreendeu a primogênita assim que soube do ocorrido.

"Está rolando um vídeo da Sophia, do qual ela tem uma fala muito ruim relacionada ao Martins, que trabalha aqui em casa. Primeiro, pedir desculpas para quem se sentiu ofendido. É até chover no molhado falar que não concordo com esse tipo de atitude. Não estava presente na hora do vídeo, não vi, e se tivesse visto, teria falado na hora. Imediatamente, quando fiquei sabendo do vídeo, que foi muito tempo depois, sentei para conversar com ela, expliquei tudo para ela", iniciou o famoso.

Em seguida, Arthur Aguiar reforçou que a filha errou, mas ressaltou que Sophia é apenas uma criança. De acordo com ele, a primogênita teria reproduzido a fala de outra pessoa, uma vez que ela jamais aprenderia a agir sozinha daquela forma.

"Segundo ponto, trazer uma reflexão aqui. Ela é uma criança de 5 anos, isso não diminui o erro dela, errou e temos que consertar. Crucificar a menina e falar um monte de besteira é passar muito do ponto. Está errado, tem que consertar, peço desculpas para quem se sentiu ofendido, mas ela é uma criança", declarou.

"O que a gente tem que fazer agora é consertar o que ela falou. Outro ponto de reflexão, ela só falou isso porque ouviu alguém falando, reproduziu algo que alguém falou. Ela não iria tirar isso da cabeça dela. Não tem necessidade desse hate inteiro, parece que ela cometeu um crime. Ela é uma criança, errou e já foi conversado sobre isso", completou Arthur Aguiar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami | Casamento às Cegas 4 (@segueacami)

O comentário de Sophia Cardi

No último domingo, 30, a filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Sophia, de apenas cinco anos, causou polêmica ao fazer um comentário indiscreto sobre o cozinheiro da família. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a pequena aparece brincando com o funcionário, quando comenta sobre o celular dele, referindo-se como "de pobre".

Através de suas redes sociais, o cozinheiro da família compartilhou um vídeo do momento em que aparece servindo um prato de macarrão para a herdeira. No entanto, ao perceber o celular com que o chef gravava o vídeo, Sophia faz um comentário irônico: "Seu celular é de pobre", dispara a menina.

Em seguida, o funcionário aparece se defendendo com bom humor, mencionando que seu telefone é atualizado. Mesmo assim, a pequena continua debochando e pega seu próprio celular para mostrar que é mais bonito; confira mais detalhes!