Fantástico comete deslize ao falar sobre o Festival de Parintins: ‘Imperdoável’

Equipe do 'Fantástico' comete erro durante matéria sobre o Festival de Parintins e Globo se retrata após repercussão nas redes sociais

Na noite do último domingo, 30, o Fantástico cometeu um deslize ao falar sobre o Festival de Parintins, no Amazonas. Isso porque a equipe acabou errando na descrição de uma das principais personagens do evento. Logo após a exibição, a Globo foi alvo de críticas severas nas redes sociais e precisou realizar uma retratação pública.

Para quem não acompanhou a transmissão, o Festival de Parintins é dividido em duas associações, o Boi Garantido e o Boi Caprichoso, cada um com sua própria cunhã-poranga. A personagem é uma figura importante, que representa uma mulher guerreira e guardiã, demonstrando sua força através da sua beleza durante a apresentação.

Além de representar uma figura essencial no folclore de Parintins e simbolizar os povos indígenas da Amazônia, a cunhã-poranga ganhou destaque durante a entrevista com Marciele Albuquerque, que defende o Caprichoso no Festival. No entanto, o Fantástico cometeu um deslize ao atribuir erroneamente à participante ao Boi Garantido.

Na verdade, a cunhã-poranga do Garantido é Isabelle Nogueira, participante do BBB 24, que representa essa personagem desde 2018. Por isso, o erro gerou grande repercussão nas redes sociais e diversos seguidores criticaram o deslize: "Que pecado. Erro imperdoável”, disse uma fã. “Como que a Globo comete um erro desse?”, perguntou outra.

CLIMÃO! O #Fantástico colocou a Marciele Albuquerque como cunhã-poranga do boi GARANTIDO. pic.twitter.com/0GR6vJ1Vyv — Dantas (@Dantinhas) July 1, 2024

Pouco depois, a apresentadora da atração, Maju Coutinho, retificou a gafe ainda durante a exibição do programa e declarou que o erro será corrigido pela equipe posteriormente: "Esse crédito será corrigido na versão que será publicada na internet. Então a gente pede desculpas pelo erro”, informou a comunicadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marciele Albuquerque (@marciele.albuquerque)

Vale lembrar que há pouco tempo a Globo anunciou a transmissão ao vivo do festival pelo Multishow e pelo serviço de streaming Globoplay. No entanto, a emissora logo voltou atrás devido a dificuldades com os direitos de exibição do evento: "A Globo iniciou conversas para a transmissão do Festival de Parintins”, informaram.

“Mas não conseguiram chegar a um acordo com a detentora dos direitos de exibição do evento. O evento continuará presente na cobertura nacional do jornalismo da Globo e da Rede Amazônica”, a emissora destacou a mudança da grade e continuou a produzir matérias especiais sobre o evento, como no Fantástico.

Isabelle e Matteus se reencontram em Parintins:

Os ex-BBBs Isabelle e Matteus já estão juntos novamente. Depois de ficarem distantes por causa da morada de cada um, eles se reencontraram nesta sexta-feira, 28. Ele viajou até o Amazonas para conferir o Festival de Parintins, no qual ela é a cunhã-poranga do Boi Garantido. Nas redes sociais, eles fizeram uma rara aparição trocando beijos.