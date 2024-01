BBB 24: O que é cunhã? Entenda o apelido que foi dado para Isabelle

No confinamento do BBB 24, os participantes chamam a sister Isabelle Nogueira pelo termo de ‘cunhã’. Entenda o significado

Durante o confinamento do BBB 24, da Globo, a sister Isabelle Nogueira recebeu o apelido de cunhã dos outros participantes. Vira e mexe, eles chamam a sister pelo termo e também usam o apelido para falar dela em conversas e até nas edições ao vivo. Confira aqui qual é o significado:

O termo cunhã é uma referência à personagem cunhã-poranga do Boi Garantido, do Festival de Parintins. Ela interpreta a personagem desde 2018 no evento e contou sobre isso no reality show. Então, os brothers usaram o nome da personagem para ser o apelido dela.

A personagem cunhã-poranga faz parte do folclore de Parintins e representa uma mulher bonita, guerreira e guardiã, que demonstra sua força por meio de sua beleza, informou o site G1. Além disso, a cunhã representa os povos indígenas da Amazônia e representa a força feminina.

Vídeo antigo de Isabelle viraliza na web

Confinada no BBB 24, da Globo, a sister Isabelle Nogueira deu o que falar nas redes sociais por causa de um vídeo antigo que viralizou nesta semana. Os fãs resgataram um vídeo que ela gravou em 2014 para tentar entrar no Big Brother Brasil. Porém, o que chamou a atenção foi a mudança na aparência dela.

Em 10 anos, Isabelle mudou o seu rosto e os fãs ficaram em choque ao compararem com a aparência dela hoje em dia. Nos comentários do vídeo, os internautas reagiram.

“Muito diferente. Sei que dez anos é muita coisa, mas, caraca! Ousaria dizer que não é ela”, disse um internauta. “Nossa, mexeu muito na cara”, afirmou outro. “Meu Deus, outra pessoa. Eu jurava que era linda naturalmente”, afirmou mais um. “Demorei para perceber que era ela”, escreveu mais um.