Davi Brito esclarece boatos de rivalidade com Matteus: "A amizade continua"

Juntos no Amazonas para prestigiar o Festival de Parintins, Davi e Matteus negaram rivalidade e ressaltaram que permanecem amigos após o BBB 24

Nesta sexta-feira, 28, Davi Brito usou as redes sociais para esclarecer os boatos de que existe uma rivalidade entre ele e Matteus Amaral. A dupla se reencontrou em Parintins, Amazonas, para prestigiar o festival que acontece dos dias 28 a 30 de junho e aproveitaram para deixar claro que seguem amigos após o BBB 24.

"Não existe rivalidade com Matheus e com ninguém. Acabou Big Brother. A amizade continua", escreveu o baiano nos Stories do Instagram. "Gurizada, por favor! A gente viveu momentos inesquecíveis no Big Brother e agora cada um torce pelo sucesso um do outro. Somos amigos", destacou Matteus.

Em outro momento, os ex-brothers surgiram juntos dançando o hit "Calma, Calabreso", que marcou a trajetória do campeão da edição. "Os guris chegaram em Parintins", escreveu o gaúcho em seu Instagram.

Os fãs podem não gastar de um ou de outro, mas deveriam respeitar a escolha deles. O próprio Davi dizendo que não existe rivalidade com Matteus pic.twitter.com/WohJtuzwem — Keka Rueda (@keka_rueda) June 28, 2024

Davi Brito mostra encontro com ex-BBBs em Manaus

Campeão do BBB 24, da Globo, Davi Brito usou as redes sociais na tarde da última quinta-feira, 27, para dividir com os fãs alguns registros para lá de especiais. Em seu Instagram oficial, ele revelou que já está em Manaus para prestigiar Isabelle Nogueira no Festival de Parintins.

Além da novidade, o ex-brother exibiu o reencontro com alguns ex-colegas de confinamento. Através de um vídeo, Davi mostrou que estava almoçando ao lado de Matteus Amaral, vice-campeão do reality show, Beatriz Reis e Raquele. "Estamos com essa galerinha aqui. Chegamos", disse ele, filmando o ambiente.

"Cadê a Isabelle, Matteus?", questionou o jovem. "Isabelle está se ajeitando, daqui a pouco estará aqui, ó", respondeu o gaúcho. A mãe da ex-sister Beatriz Reis, a cantora Pocah e Jaquelline Grohalski, campeã de 'A Fazenda 15', da Record TV, também estavam presentes no local.

Recentemente, a ex-reality rural foi apontada como possível affair de Davi. Durante o evento de São João da Thay, organizado pela influenciadora Thaynara OG, os dois foram vistos juntos. No entanto, apesar dos boatos de um romance, Jaquelline garantiu que não rolou nada entre eles.