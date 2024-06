Davi Brito mostra encontro com ex-BBBs em Manaus: 'Chegamos'

Reencontro especial! Junto com os ex-BBBs Matteus, Beatriz Reis e Raquele, Davi Brito celebrou a chegada para o Festival de Parintins

Campeão do BBB 24, da Globo, Davi Brito usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 27, para dividir com os fãs alguns registros para lá de especiais. Em seu Instagram oficial, ele revelou que já está em Manaus para prestigiar Isabelle Nogueira no Festival de Parintins.

Além da novidade, o ex-brother exibiu o reencontro com alguns ex-colegas de confinamento. Através de um vídeo, Davi mostrou que estava almoçando ao lado de Matteus Amaral, vice-campeão do reality show, Beatriz Reis e Raquele. "Estamos com essa galerinha aqui. Chegamos", disse ele, filmando o ambiente.

"Cadê a Isabelle, Matteus?", questionou o jovem. "Isabelle está se ajeitando, daqui a pouco estará aqui, ó", respondeu o gaúcho. A mãe da ex-sister Beatriz Reis, a cantora Pocah e Jaquelline Grohalski, campeã de 'A Fazenda 15', da Record TV, também estavam presentes no local.

Recentemente, a ex-reality rural foi apontada como possível affair de Davi. Durante o evento de São João da Thay, organizado pela influenciadora Thaynara OG, os dois foram vistos juntos. No entanto, apesar dos boatos de um romance, Jaquelline garantiu que não rolou nada entre eles.

O vencedor do BBB 24, inclusive, revelou posteriormente que apenas conversou com a famosa. "As pessoas criam histórias. No caso da Jaquelline, ela venceu um reality show, eu venci outro. Estávamos conversando sobre nossas experiências. E interpretaram de forma errada. Somos amigos. Mas eu levo esses boatos numa boa. Além disso, tenho a cabeça no lugar", disse ele ao Jornal Extra.

Davi mostra encontro com ex-BBBs em Manaus - Fotos: Reprodução / Instagram

Davi almoçando junto com Bia, Matteus, Raquele e Jaqueline, em Manaus. @davibritofpic.twitter.com/fZB8czuyqk — QG DavIsa (@QGDavIsa) June 27, 2024

Davi detalha sonhos realizados com o prêmio do BBB 24

Davi Brito abriu o jogo sobre o prêmio final do BBB 24, de R$ 2,92 milhões, e revelou que já começou a realizar alguns sonhos de sua vida. Ele, que está construindo sua casa própria do zero na Bahia, contou que também tem ajudado sua família.

Em entrevista ao Extra, o ex-brother explicou que comprou um apartamento para a mãe, Elisangela Brito, e para o pai, Demerval. Já para Raquel, a irmã que cuidou de suas redes sociais durante o reality show da TV Globo, ele está arcando com os gastos da primeira habilitação; confira mais detalhes!