Ex-BBB Davi reage aos rumores envolvendo a ex-A Fazenda Jaquelline

Após rumores de um suposto affair, o ex-BBB Davi Brito se pronuncia sobre encontro com a ex-A Fazenda Jaquelline

O ex-BBB Davi Brito reagiu aos rumores que apontavam um suposto envolvimento romântico dele com a ex-A Fazenda Jaquelline. Ele desmentiu o suposto affair e afirmou que eles apenas conversaram durante o momento em que foram vistos juntos.

"As pessoas criam histórias. No caso da Jaquelline, ela venceu um reality show, eu venci outro. Estávamos conversando sobre nossas experiências. E interpretaram de forma errada. Somos amigos. Mas eu levo esses boatos numa boa. Além disso, tenho a cabeça no lugar", disse ele ao Jornal Extra.

Então, ele ainda comentou sobre como foi rever a ex-namorada, Mani Reggo, durante um evento há poucos dias. "Foi tranquilo, a amizade continua. Eu torço muito pela vitória dela, quero que Mani concretize todos os projetos que estão surgindo. Mas é ida que segue! Não aconteceu nada demais por lá… Eu entendo as pessoas almejando esse reencontro. Mas acabou, é cada um para o seu canto", comentou.

Davi confessa saudade da vida antes da fama

O ex-BBB Davi Brito esteve na festa do São João da Thay, no Maranhão, na noite de quinta-feira, 6. Por lá, ele foi questionado pela revista Quem sobre o que ele mais sente falta de quando ainda era anônimo e ninguém a conhecia.

"O que eu mais sinto falta é pegar o baba [em Salvador, significa jogar 'pelada'], poder sair na rua, a galera ainda está muito", opinou ele, que falou sobre o assédio do público. "Tenho que me acostumar com toda essa jornada que está acontecendo agora, aproveitar tudo o que tem que aproveitar, e vamos pra cima", completou.

Em contrapartida, as conquistas pessoais e profissionais são o lado bom da vida pública. "É conquistar as coisas que sempre quis, e a faculdade", falou ele, que pretende usar a bolsa de estudos que conseguiu no reality show para cursar medicina, no próximo ano.