Juliano Floss desabafa após nota ‘baixa’ de Nathalia Dill no ‘Dança’: “Nunca”

Juliano Floss desabafa após receber nota polêmica de Nathalia Dill como jurada no ‘Dança dos Famosos’ do ‘Domingão’

Na noite da última segunda-feira, 17, Juliano Floss voltou a falar sobre sua eliminação do 'Dança dos Famosos' do 'Domingão'. Em suas redes sociais, ele desabafou e revelou que "nunca mais" quer ver o número nove. Acontece que essa foi a nota que ele recebeu da atriz Nathalia Dill, que gerou polêmica ao participar da atração como jurada.

Para quem não acompanhou, Nathalia avaliou que Juliano deu uma cotovelada em sua parceira, a professora de dança Dani Duram, durante a apresentação de valsa. Por isso, a atriz deu nota 9,9 para o influenciador digital, que acabou sendo eliminado da competição justamente por uma diferença de apenas 0,1 ponto.

Nathalia, inclusive, recebeu muitas críticas em suas redes sociais por conta da nota. Agora, Floss compartilhou um novo vídeo de sua apresentação e adicionou um desabafo na legenda: “Eu nunca mais quero ver o número 9 na minha frente”, disse o influenciador, que ganhou destaque nas redes sociais por conta de suas coreografias.

Assim que Juliano mencionou a nota, os seguidores interpretaram como uma indireta para a atriz, que protagoniza a novela 'Família é Tudo', na Globo: “Querido, supera…. Faz uma terapia”, comentou uma fã. “Porque ele quer um 10 se ele não foi bem?”, questionou outra. “Você arrasou e foi injustiçado pela atriz”, uma terceira saiu em defesa.

Vale lembrar que antes de desabafar sobre a nota, Juliano também refletiu sobre sua trajetória na competição após a eliminação. Em suas redes sociais, ele contou que o desafio mudou sua vida: “Aprendi a olhar a vida de uma maneira que eu nem sabia que dava pra olhar, foi um filme, a parada mais intensa que eu já vivi”, disse.

“Eu dancei, sangrei, chorei e conheci gente que eu vou levar pra vida toda (como por exemplo minha dupla, Dani, que foi muito muito parceira e teve muita paciência comigo, obrigado pelo seu trabalho lindo no programa e por todo suor, a gente fez história, não deixa de ter essa garra e dedicação para vencer na vida)”, ele celebrou.

Por fim, Juliano falou sobre seu amor pela dança: ”É muito doido que hoje o senhorzinho taxista me reconhece no aeroporto porque me viu na TV, antigamente isso era impossível, hoje vem a filha, a mãe e avó tirar foto comigo e não só a filha, feliz que vocês puderam conhecer o meu amor pela dança, espero que eu possa inspirar muita gente a dançar”, disse.

Professora de Juliano Floss se despede da 'Dança dos Famosos':

Professora do influenciador digital Juliano Floss na 'Dança dos Famosos', a dançarina Dani Duram também usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 18, para compartilhar um texto de despedida da competição. Através de seu Instagram oficial, Dani reuniu uma sequência de fotos e vídeos de momentos especiais e falou sobre sua parceria com o infuenciador.