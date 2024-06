Ex-affair de Neymar Jr deixa escapar status de relacionamento do jogador: ‘Tem’

Tá namorando? Ex-affair de Neymar Jr revela o status de relacionamento do craque em meio aos rumores de reconciliação com Bruna Biancardi

Ex-affair de Neymar Jr, a cantora e influenciadora digital Gabily, surpreendeu ao deixar escapar o status atual do relacionamento do jogador. Através das redes sociais, a artista negou qualquer envolvimento com o craque, mas confirmou que ele está atualmente comprometido, em meio aos rumores de uma reconciliação com Bruna Biancardi.

Tudo começou quando Neymar Jr postou um vídeo dizendo que tinha pegado o carro emprestado de Gabily. Em tom de brincadeira, ele revelou que o veículo estava sem gasolina e disse que precisaria abastecê-lo. Nas redes sociais, o momento logo repercutiu e deu início aos rumores de um possível novo affair entre o jogador e a cantora.

Vale lembrar que em 2022, Gabily revelou ter tido um romance às escondidas com o jogador de futebol. No entanto, a cantora reafirmou que eles são apenas amigos e fez questão de rebater as novas especulações sobre um romance atual. Após ser apontada como affair do jogador, ela pediu respeito, destacando que ele está comprometido.

“Cara, vai se f***. Ele é um dos meus melhores amigos, e hoje tem um relacionamento, para de falar merd*”, Gabily disparou e deixou escapar que o craque está namorando. Apesar de não revelar quem é a eleita do jogador de futebol, ele tem chamado atenção ao surgir acompanhado da ex-namorada, Bruna Biancardi, em diversos eventos.

Inclusive, Neymar e Bruna mostraram que passaram o Dia dos Namorados juntos, acompanhados de outros amigos do craque. Logo após a data especial, a influenciadora digital também revelou que ganhou um buquê de rosas vermelhas, sem mencionar quem enviou o presente especial ou se está comprometida novamente.

Vale lembrar que Neymar oficializou seu relacionamento com a influenciadora digital em 2022. Entre idas e vindas, o casal revelou que estava à espera da primeira herdeira, Mavie, no ano passado. Apenas um mês após o nascimento da primogênita, decidiram se separar e, desde então, levantam especulações ao aparecerem juntos.

