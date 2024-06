Juliano Cazarré revela que adotou o filho mais velho: ‘Tem o meu nome’

Juliano Cazarré conta história sobre o seu filho mais velho, que foi adotado por ele assim que nasceu: ‘A Leticia estava grávida'

O ator Juliano Cazarré surpreendeu os seus fãs ao contar que é pai por meio da adoção. Ele tem seis filhos com a esposa, Leticia Cazarré, e contou que o herdeiro mais velho, Vicente, de 14 anos, não é seu filho biológico. Em um vídeo nas redes sociais, ele disse que adotou o menino assim que ele nasceu, já que ele é fruto de um relacionamento anterior da esposa e que os dois começaram a namorar ainda na gestação dela.

Juliano contou a história para se defender das críticas ao se posicionar contra o aborto em decorrência do projeto de lei que está sendo votado no Brasil. Ele se colocou contra o aborto legalizado e foi criticado por pessoas que falaram que ele nunca adotou uma criança. Então, o artista decidiu contar a sua história com o filho mais velho.

"Eu vou contar uma história aqui que há 14 anos eu calo sobre essa história, mas como a Letícia já contou essa história uma vez. Eu vou contar hoje. Pela primeira vez, eu vou contar essa história publicamente. O meu filho mais velho, Vicente, é adotado. Eu adotei o Vicente, porque quando eu encontrei a Leticia, que a gente se reencontrou para ficar junto, namorar e se amar, a gente se conhecia como amigos, a Leticia estava grávida. Uma gravidez que veio fruto de uma relação abusiva, que ela vivia, o cara não queria ser pai. Uma das sugestões do cara foi ‘você não vai ter esse filho’, e a Leticia falou: ‘eu não preciso de você para nada, eu vou ter esse filho sozinha’. E voltou para a casa dos pais”, disse ele.

E completou: "Quando a Leticia estava com cinco meses, a gente se encontrou e eu me apaixonei por ela. Eu sabia que eu ficaria com ela o resto da gravidez, seria o pai daquela criança e ficaria com ela para sempre. Depois que o Vicente nasceu, eu entrei com todos os processos legais que tem que entrar para adotar o Vicente. O Vicente hoje, com muito orgulho, tem o meu nome, o nome do meu pai e da minha mãe no lugar de vô e vó”.

Então, ele contou que o filho sabe sobre sua história de vida. "E o Vicente conhece essa história porque eu conto essa história para ele desde que ele nasceu. Nunca nenhum fato foi omitido do Vicente. Ele que, em algum lugar, ele tem um pai biológico, e um dia, se ele quiser, ele vai poder conhecer esse pai e conviver. Mas o Vicente só vai ter essa oportunidade porque ele nasceu, porque a Leticia teve a força e a honra de falar: ‘Eu vou ser mãe desse menino sozinha’. Antes da criança nascer, eu apareci na vida dela e esse menino não passou um dia da vida dele sem pai. Eu estava na maternidade no dia que o Vicente nasceu”, afirmou.

Por fim, Cazarré deu a sua opinião contra o aborto. "Por mais desesperadora que seja a situação, a gente não sabe do futuro. A gente não sabe que graças o futuro e o destino podem nos trazer. Então é não, contra o aborto. Não contra a morte. Isso sim é colocar um ponto final. Você dizer sim para a vida pode ser o começo de uma coisa gloriosa, uma coisa maravilhosa, ninguém sabe daquela vida que vai nascer. Às vezes aquele filho que você não queria, aquele vai ser o filho que vai cuidar de você na velhice, que vai tirar a família inteira da pobreza. A gente tem que viver com esperança e coragem. Eu sou o pai de um menino cujo pai biológico não quis ser pai”, declarou.

Assista ao vídeo: