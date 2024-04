Juliano Cazarré detalha rotina com os seis filhos: 'Uma alegria'

Pai de seis filhos com Leticia Cazarré, o ator Juliano Cazarré contou como tem sido a rotina do casal após a chegada do caçula, Estêvão

De férias após o fim recente da novela 'Fuzuê', da Globo, o ator Juliano Cazarré tem dedicado boa parte de seu tempo para a família. Pai de seis filhos com a influenciadora Leticia Cazarré, o artista abriu o coração e contou como tem sido a rotina do casal com as crianças após a chegada de Estêvão, caçula da família.

Em entrevista ao site Quem, Juliano revelou que os dois decidiram não contratar babás para ajudá-los com os herdeiros. "Está tudo bem lá em casa e a família está boa. É uma molecada grande, sempre bastante trabalho, mas uma alegria", declarou ele.

O famoso explicou que assumiu mais funções em casa depois que a esposa deu à luz Estêvão em março deste ano. "Acordo as crianças muito cedo, apronto e, todos os dias, levo para o colégio. Agora que a Letícia acabou de ter o bebê, foi uma cesárea, estou indo buscar também", relatou.

Apesar da exaustão com as crianças, Juliano Cazarré contou que busca ter um momento a sós com Leticia. "Tenho que fazer o máximo de coisas que posso e também fazê-la feliz. Fazer uma comida boa ou pedir uma comida e, quando possível, sair para almoçar, ter um momento só nosso. Tenho que cuidar bem da minha mulher. Sou muito sortudo em ter casado com ela. Sou apaixonado demais, aprendo muito com a Letícia", disse.

Casados há mais de 20 anos, os dois são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 1 ano e 10 meses e Estevão, de quase 2 meses de vida.

Juliano Cazarré exibe foto inédita com os seis filhos

O ator Juliano Cazarré explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma foto inédita ao lado dos seis filhos, frutos do casamento com Leticia Cazarré. Nas redes sociais, ele compartilhou a imagem que tirou com a família reunida na igreja após o batizado do caçula.

A família se reuniu na igreja no último domingo, 7, para o batizado de Estêvão e a confirmação do batismo de Maria Guilhermina. "Deus é tão generoso quando depositamos nossa vida em Suas mãos", disse ele na legenda.

