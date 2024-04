Juliano Cazarré exibe foto inédita com os seis filhos em data especial

Juliano Cazarré celebra o batizado do filho caçula e mostra foto com os 6 filhos reunidos na igreja: ‘Deus é tão generoso’

O ator Juliano Cazarré explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma foto inédita ao lado dos seis filhos, frutos do casamento com Leticia Cazarré. Nas redes sociais, ele compartilhou a imagem que tirou com a família reunida na igreja após o batizado do caçula.

Juliano e Leticia são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11 anos, Gaspar, de 5 anos, Maria Madalena, de 3 anos, Maria Guilhermina, de 1 ano, e Estêvão, de 1 mês.

A família se reuniu na igreja no último domingo, 7, para o batizado de Estêvão e a confirmação do batismo de Maria Guilhermina. "Deus é tão generoso quando depositamos nossa vida em Suas mãos", disse ele na legenda.

Além disso, Juliano falou sobre a alegria de levar Maria Guilhermina à igreja. "Quando a Guilhermina nasceu eu a batizei naquilo que chamamos um batismo de emergência, pois ela passaria por uma cirurgia no coração logo após o parto e não sabíamos o que poderia acontecer. Desde esse dia que em todas as missas que participei, em todos os terços que rezei, pedi a Deus que nos desse a oportunidade de apresenta-la à Santa Igreja. Esse dia chegou. Deus é fiel", disse ele.

E completou: "Hoje foi o batizado do Estêvão e a confirmação do batismo da Maria Guilhermina pelas mãos de Dom Thiago no Santuário Nossa de Fátima no Rio de Janeiro, e pude fazer o que tantas vezes sonhei e pedi, erguer a nossa pequena aos pés da Virgem Maria, mãe de Deus e nossa mãe. Jesus vem operando milagres na vida da Guilhermina desde a sua gestação, os próprios médicos reconhecem isso. Que a graça de Deus, pela intercessão da Sempre Virgem Maria, possa continuar curando a Guigui e auxiliando no seu desenvolvimento. Eu creio".

View this post on Instagram A post shared by Juliano Cazarré (@cazarre)

View this post on Instagram A post shared by Juliano Cazarré (@cazarre)