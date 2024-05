Saiba quem é a atriz brasileira que foi confundida com Madonna na praia

Não é a Madonna! Fãs ficaram confusos com a aparição de uma mulher muito parecida com Madonna em ponto turístico do Rio de Janeiro e atriz esclarece a confusão

A cantora Madonna está em solo brasileiro desde segunda-feira, 29, mas ainda não deu o ar da graça nas ruas do Rio de Janeiro. Com isso, os fãs foram à loucura quando viram uma mulher loira com chapéu de cowboy e look estampado circulando pela praia de Copacabana. Porém, a mulher em questão não era a rainha do pop.

A mulher que foi confundida com Madonna é a atriz brasileira Monique Alfradique. Nas redes sociais, ela mostrou fotos do seu look e brincou com a confusão dos brasileiros, que a compararam com a musa.

"E eu que fui gravar meu novo projeto em Copacabana e fui confundida nada mais, nada menos, do que com @madonna. Eu estou amando! Será que ela precisa de dublê?", disse ela.

Nos stories do Instagram, Monique completou: "Chegando para filmar aqui na diária, de manhã, eu recebo algumas notícias dizendo que a Madonna estava no forte de Copacabana. Como assim a Madonna está no forte de Copacabana? E eu não falei com ela? Eu também estava gravando lá. Quando eu entro na matéria, quem era a Madonna? Eu! A Madonna de Niterói. Eu quero dizer que eu amei ser confundida, eu sou fã dela desde sempre. Estarei no show sábado".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monique Alfradique (@moniquealfradique)

Preço do jatinho de Madonna

A cantora Madonna chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 29, e já está hospedada no hotel Copacabana Palace para o seu show no próximo sábado, 4 de maio. Ela desembarcou de um jatinho particular em sua chegada ao país e o preço da aeronave chamou a atenção.

O jatinho particular da Madonna é um Gulfsream G550, que custa 45 milhões de dólares, cerca de R$ 225 milhões. O avião é igual ao modelo usado pelo cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Porém, Madonna apenas aluga o jatinho. O avião possui capacidade para 12 passageiros com bancos que viram cama.