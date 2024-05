Modelo que estaria grávida de Neymar Jr mostra foto do ultrassom

A modelo Amanda Kimberlly, que estaria grávida de uma filha de Neymar Jr, surpreende ao compartilhar foto do ultrassom, mas mantém mistério

A modelo Amanda Kimberlly, que estaria grávida de uma filha de Neymar Jr, surpreendeu seus seguidores ao mostrar uma foto do ultrassom. Ela é discreta com sua presença nas redes sociais, mas mostrou a imagem do exame gestacional nesta quarta-feira, 1º.

Na foto, a estrela colocou um coração no rosto do bebê para manter a sua privacidade ao compartilhar a foto do ultrassom. “Obrigada abril”, disse ela, que também colocou outras imagens que foram importantes em seu mês.

A modelo espera o nascimento de uma menina, que deverá receber o nome de Helena. O colunista Leo Dias contou que Neymar Jr já se colocou à disposição para fazer o teste DNA para reconhecer a paternidade da criança. Porém, o atleta ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e de Mavie, de 5 meses.

Irmã de Neymar Jr deixa recado em foto de Kimberlly

Irmã de Neymar Jr, a influenciadora digital Rafaella Santos agitou as redes sociais ao deixar um comentário em um post da modelo Amanda Kimberlly. Isso porque Kimberlly estaria grávida da terceira filha do jogador de futebol, mas a gravidez estaria sendo levada em sigilo e sem confirmação oficial dos envolvidos.

Nesta semana, Kimberlly mostrou fotos que fez em uma praia e recebeu um comentário inesperado de Rafaella. A irmã do atleta reagiu ao post da amiga e escreveu: “Meu bebê”. Os internautas viram o comentário dela como uma suposta interação sobre a gravidez.