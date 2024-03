Irmã de Neymar reage ao post de modelo que estaria grávida dele

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos deixa comentário em post da modelo Amanda Kimberlly, que estaria esperando uma filha do atleta

Irmã de Neymar Jr, a influenciadora digital Rafaella Santos agitou as redes sociais ao deixar um comentário em um post da modelo Amanda Kimberlly. Isso porque Kimberlly estaria grávida da terceira filha do jogador de futebol, mas a gravidez estaria sendo levada em sigilo e sem confirmação oficial dos envolvidos.

Nesta semana, Kimberlly mostrou fotos que fez em uma praia e recebeu um comentário inesperado de Rafaella. A irmã do atleta reagiu ao post da amiga e escreveu: “Meu bebê”. Os internautas viram o comentário dela como uma suposta interação sobre a gravidez.

Recentemente, o colunista Leo Dias contou que Kimberlly e Neymar Jr já escolheram o nome da bebê. A menina deverá se chamar Helena, mas a data de nascimento ainda não foi revelada. Além disso, o jornalista contou que a gravidez foi confirmada para ele por meio de fontes próximas da família.

Os dois viveram um affair no passado e já se conhecem há algum tempo.

O look de Mavie

A pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, apareceu com um look sofisticado na festa de aniversário de sua tia Rafaella Santos. A menina apareceu em um vídeo da celebração compartilhado pela influencer nas redes sociais.

A comemoração aconteceu no último final de semana em São Paulo e contou com a presença de Mavie com seu pai. Nas imagens, ela apareceu no colo do pai coruja enquanto exibia seu look caríssimo.

A menina usou um vestido da grife britânica Burberry. O modelito é avaliado em R$ 2,2 mil e conta a tradicional estampa xadrez da marca. Para completar o visual, a bebê usou camiseta, laço e sapato brancos.