BBB: Saiba quanto custou a transformação de Beatriz após o reality

Ex-participante do BBB, Beatriz mostrou aos seguidores a transformação que fez em seu visual para comparecer ao Encontro com Patrícia Poeta

Beatriz (23) chamou a atenção de fãs e internautas ao compartilhar a transformação que fez em seu visual para comparecer ao programa Encontro, comandado por Patrícia Poeta (47). Com fios castanhos e volumosos, a ex-participante do BBB foi a um salão de alto padrão em São Paulo.

A ex-sister do BBB teve seus fios transformados no ROM. Concept , salão de beleza localizado no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo. Beatriz mudou a cor de seu cabelo, fez um alongamento capilar e também aproveitou para fazer uma maquiagem.

Apesar de não terem os preços expostos em seu site oficial, internautas usaram as redes sociais para compartilhar os preços dos procedimentos feitos no local. Em 2023, o preço de uma escova era de R$ 200 reais; já o procedimento para fazer luzes nos fios, ficava em torno de R$ 1.000.

O corte, de acordo com uma reportagem feita pelo site Veja, variava entre R$ 300 e R$ 470 no ano de 2021 —e a taxa de lavagem do cabelo era cobrava a parte, custando R$ 35. Em um site destinado à avaliações de estabelecimentos, uma internauta afirmou ter gastado R$ 3.600 no local.

A ex-BBB teve a transformação em seu cabelo feita por Victor Freire e a maquiagem por Marina Mattar. Procurado pela CARAS Brasil para comentar os procedimentos, o cabeleireiro não retornou até a publicação deste texto.

"Eu ouvi transformação? Meu Brasil do Brasil! Vocês estão preparados? Eu estou apaixonada", escreveu Beatriz na legenda do vídeo em que mostra o resultado da transformação. "Já já [estarei] no Encontro com Patrícia Poeta, não percam", completou.

Nos comentários, fãs e celebridades elogiaram o novo visual da ex-sister. "Maravilhosa", escreveram Majur e Bruna Tavares. "Maceta mesmo! Lindeza do Brasil", elogiou o ator Leonardo Miggiorin. "Diva", comentou Jaquelline Grohalski, campeã de A Fazenda 15.

CONFIRA VÍDEO DA TRANSFORMAÇÃO DE BEATRIZ DO BBB 24: